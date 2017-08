Småbarnsmor frykter tvangsretur: – Har gått under jorda

– Det hele er ganske opprørende. Bushro Jama har vært i Norge i seks år, og familien er godt integrert. Både hun og mannen er i jobb og begge barna, som er født i Norge og bare snakker norsk, går i barnehage på Storkmarknes, sier advokaten hennes Daniel Riibe-Stokland til NRK.

Det var i midten av august at Bushro Jama fikk endelig avslag på søknaden om opphold i Norge. Ifølge advokaten sin fikk hun en ukes frist på seg til å forlate landet. I dag melder flere medier i Vesterålen familien i alle hast har forlatt leiligheten de leier på Stokmarknes.

La igjen brev

Ifølge advokaten etterlot familien et brev til utleieren. Her forklarer Bushro at de ikke så noen anne utvei enn å reise.

– Familien turte ikke å oppholde seg I Norge. De fryktet at en tvangsretur kunne skje når som helst. Hun takket for all støtte, og presiserer tydelig at hun aldri har løyet for de norske myndigheter, sier Daniel Riibe-Stokland.

Ble beskyldt for løgn

Siden Bushro Jama kom til Norge i 2010 har hun fullført ungdomsskolen og snart studiespesialisering ved Hadsel videregående skole. Rektor Åse Jakobsen er stolt av eleven sin. – Jeg er svært imponert. Hun er et forbilde for mange, sier rektoren. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Det var i fjor høst at Utlendingsdirektoratet ga beskjed om at oppholdstillatelsen hun fikk for seks år siden blir trukket tilbake, fordi de mener hun hadde løyet om hvor i Somalia hun kom fra. Det kom de blant annet kommet fram til gjennom å sjekke tobarnsmorens Facebook-profil, som hun fikk hjelp av andre til å opprette.

Siden da har småbarnsmoren, sammen med lokale støttespillere og advokaten sin, kjempet for at hun fortsatt skal få bo i Norge. Blant annet ble det hentet inn en språkanalyse, som bevis på at Bushro ikke hadde løyet om identiteten sin.

Frykter dødsstraff i hjemlandet

Bushro har hele tiden hevndet at hun sendes hjem til dødsstraff i hjemlandet Somalia.

– Jeg kan ikke dra tilbake. Der er jeg dømt til å bli steinet til døde fordi jeg giftet meg med feil mann. Ungene mine kan bli uten moren sin, har Bushro Jama tidligere sagt til NRK.

Siden Bushro Jama kom til Norge i 2010 har hun fullført ungdomsskolen og studiespesialisering ved Hadsel videregående skole. Da kvinnen flyttet til hemmelig sted denne uka hadde hun akkurat fått seg jobb.

Tror familien har forlatt Norge

– Dommen om dødsstraff er høyst reell. Hvem ville valgt å forlate et trygt liv og gode jobber for et liv på flukt og utrygghet dersom de ikke hadde noe å frykte, sier advokaten.

Han antar familien har reist fra Norge.

– Jeg har flere slike saker, og det er ikke uvanlig å reise ut av Norge. Det er ikke enkelt for en småbarnsfamilie å holde seg skjult i Norge, sier han.

– Fortvilet situasjon

For Bushros tidligere lærer på Hadel videregående skole, Dina Nilsen, er situasjonen fortvilet. Nilsen startet kronerulling i lokalsamfunnet for å hjelpe den unge familien dersom saken skulle prøves for retten.

– Siste gang jeg snakket med Bushro gråt hun. Jeg er svært bekymret for familien, spesielt for barna, sier Dina Nilsen til NRK.

Det har ikke lyktes NRK å få kommentar fra Utlendingsnemnda nå i kveld.