Småbarnsfar sovnet - hele nabolaget tok fyr

Det var natt til 30. oktober i 2015 at den kraftige brannen oppsto. 50 personer ble evakuert og seks leiligheter ble totalskadd. Ingen ble alvorlig skadd, men seks familier ble husløse.

I dag starter rettssaken i Ofoten tingrett, der mannen i 20-årene er tiltalt for å ha opptrådt grovt uaktsomt da han varmet opp babymelk i 4-tiden om natta, og så sovnet av.

Ifølge tiltalen tørrkokte kjelen slik at det oppsto brann, som raskt spredte seg til nabobygningene.

«Flere beboere i naboleilighetene, som lå og sov, kunne lett ha omkommet om ikke brannen var blitt varslet, beboerne evakuert, og slukkeinnsats iverksatt», står det i tiltalen.

Ifølge tiltalen oppsto det også skader i naboleilighetene for anslagsvis 13 millioner kroner.

Strafferammen er tre års fengsel og det er satt av to dager til saken.

– En tung byrde

Advokat Are Johnsen, som var tiltaltes forsvarer inntil nylig, fortalte til NRK i fjor at mannen tok tiltalen svært tungt.

– Det er en stor belastning for en ung mann å bli involvert i en slik hendelse. Det er tung byrde for han å bære, sier Johnsen til NRK.no.

Mannens nåværende forsvarer, Geir Olav Pedersen, ønsker ikke å kommentere saken før i morgen.

– Har opptrådt uaktsomt?

I utgangspunktet ble mannen først siktet for fremkalling av fare for allmennheten, med en strafferamme på opptil 21 års fengsel. Det er statsadvokaten som nå har vurdert påtalespørsmålet og tatt ut en mildere tiltale.

Politiadvokat Anders Jæger i Nordland politidistrikt forteller at det er viktig å få belyst hva som skjedde den aktuelle natta.

– Det som er viktig å få belyst, er om tiltalte har opptrådt uaktsomt. Var det uaktsomt av han å sette på komfyren på natta? Vi må også få frem hvor grov uaktsomheten i så fall har vært? Det er også viktig for oss å utelukke andre årsaker til brannen, sier han til NRK.

– Ikke krav om erstatning

Folk som sovner under matlaging, er ikke et ukjent fenomen for brannvesenet her til lands. Og i jula i fjor advarte brannmester Magne Brunes i Salten mot å lage mat etter byturen.

I Bergen risikerer en ung kvinne å måtte betale 6,8 millioner kroner i erstatning, dersom hun blir dømt for å ha sovnet etter å ha begynt å lage mat.

I tiltalen heter det at kvinnen, som på tidspunktet skal ha vært beruset, satt en stekepanne med mat på komfyren og platen på fyll styrke.

I tilfellet i Narvik har If Forsikring, som forsikret selve bygget med alle leilighetene, foreløpig ikke rettet noe sivilt krav om erstatning fra småbarnsfaren.

– Men vi skal følge rettssaken tett, og så vil vi vurdere hva vi gjør, sier informasjonsdirektør Jon Berge.