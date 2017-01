Småbarnsfar må i fengsel - sovnet da han skulle varme tåteflasker

Er det grovt uaktsomt å sovne mens man varmer opp tåteflasker til desinfisering? Ja, mente aktor, som ville fengsle småbarnsfaren som ved et uhell satte fyr på sin egen og fem andre leiligheter.

Aktor Anders Jæger ba i sin sluttprosedyre om ti måneders fengsel.

Men retten var av en annen oppfatning:

– Retten vurderer at tiltaltes handlemåte ikke kan karakteriseres som grov uaktsomhet, står det i dommen fra Ofoten tingrett.

Videre står det:

– I vurderingen er det lagt vekt på at tiltaltes handling som utgangspunkt hadde et aktverdig formål og var et ledd i omsorgsutøvelse for familien. Handlingen kan ikke sammenlignes med mange av sakene i rettspraksis, som ofte har et annet utgangspunkt og hvor det ofte er rusmidler involvert.

60 dagers fengsel

Retten endte opp med å sette straffen til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager ble gjort betinget. Mannen ble frifunnet for erstatningskravet fra Gjensidige forsikring på 34.406 kroner og han slipper også å betale saksomkostninger.

– Min klient er fornøyd med at retten har konkludert med at dette ikke var grovt uaktsomt. I tillegg har han fått fratrekk fordi har erkjente de faktiske forhold med en gang og at han gjorde det han kunne for å berge liv, når katastrofen først var ute, sier forsvarer Geir Olav Pedersen.

– Tiden etter brannen har vært forferdelig

Totalt ble seks leiligheter totalskadd, 50 personer evakuert og verdier for 13 millioner kroner gikk tapt under brannen. Ingen ble alvorlig skadd.

I retten forklarte mannen at tiden etter brannen har vært tung.

– Det å få skylden for å ha ødelagt minner og eiendeler til andre, har vært ganske forferdelig. Jeg har opplevd å stå på butikken og bli kalt idiot. Det føles ikke noe bra.

I retten fikk han spørsmål om hva han tenker om at han kan havne i fengsel.

– Det føles ikke noe bra. Jeg har to barn og jeg ønsker å kunne være der for dem.