Slutter som direktør i Helgelandssykehuset

Hulda Gunnlaugsdottir slutter som direktør i Helgelandssykehuset, bekrefter sykehuset selv i en pressemelding. Det var Helgelands Blad som meldte nyheten først.

Gunnlaugsdottir har fått seg ny jobb som rektor ved Lovisenberg diakonale høgskole, og starter i jobben i 1. juli. Styret ble informert i et ekstraordinært styremøte i dag tidlig. Gunnlaugsdottir ble ansatt som direktør i Helgelandssykehuset i desember 2017.

– Jeg hadde ingen planer om å forlate Helgelandssykehuset og var fullt fokusert på jobben her. Dette er imidlertid en flott mulighet for meg og jeg bestemte meg for å takke ja. Jeg tror det blir positivt for min del med en ny vending i karrieren. Jeg tror også det kan være bra for Helgelandssykehuset å få inn en ny leder, sier hun i en pressemelding.

Oppsigelsen ble levert styreleder 30. mars og Gunnlaugsdottir skal jobbe tre måneders oppsigelsestid.

NRK har forsøkt å få et intervju med Gunnlaugsdottir. Kommunikasjonsavdelingen svarer at hun ikke er tilgjengelig tirsdag.