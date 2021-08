Stadig flere gjør som Oljana (25): Private tjente rekordmye på aksjer i fjor

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oljana Parten (25) er student ved Handelshøgskolen ved Nord universitet i Bodø.

Hun er blant dem som har merket at det har gått bra med norsk økonomi. Tross korona.

Norske privatpersoner fikk nemlig rekordhøye 65,4 milliarder kroner i utbytte i fjor.

Å investere i aksjer, det mener Parten kan være en god idé.

– Jeg gjør det for å få bedre avkastning på de pengene jeg allerede ønsker å sette av til sparing på lang sikt, sier hun.

Parten jobber fulltid ved siden av studiene. Hun har allerede fylt opp BSU-en sin.

– Og da er det smartest å investere i aksjemarkedet på sikt, sier hun.

SPARER I FOND: Oljana Parten investerer for det meste i fond. – Det er det jeg opplever som tryggest. Da blir pengene mine spredt på flere aksjer, og det er mindre risiko for tap på lang sikt, sier hun. Foto: Privat

Endeløs opptur

Konserndirektør for økonomi og finans i Sparebanken Nord-Norge, Bengt Olsen, forteller at aksjekursene sank i starten av pandemien

– Men etter det har det vært en mer eller mindre endeløs opptur.

Allerede før pandemien traff oss på alvor begynte koronaviruset å prege økonomien både i Norge. Norske småsparere tapte 17 milliarder kroner på to uker.

Og det var før Norge stengte ned i mars i fjor.

Selv om det ikke er tvil om at pandemien rammet deler av norsk økonomi hardt, viser tall for året som var at norsk økonomi har klart å holde hodet over vannet.

Det var færre konkurser i 2020 sammenlignet med året før, viser statistikk fra Brønnøysundregistrene.

Og nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble utbetalt totalt rundt 460 milliarder kroner i aksjeutbytte i Norge i fjor. Det er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med året før.

Bengt Olsen, konserndirektør for økonomi og finans i Sparebanken Nord-Norge, mener det er et klart tegn på at også norsk økonomi har blitt rammet av pandemien.

– Men at det blir tatt ut 460 milliarder i utbytte viser at vi har klart oss greit, sier Olsen i Sparebanken.

SER POSITIV UTVIKLING: Bengt Olsen, konserndirektør for økonomi og finans i Sparebanken Nord-Norge, ser at norsk økonomi virkelig er på vei opp nå. Foto: Sparebank 1 Nord-Norge

– Det skal sies at utbyttet i 2020 i stor grad er et resultat av hvordan det gikk med økonomien i 2019. Men hadde ting gått skikkelig dårlig under pandemien, ville nok flere selskaper stoppet eller redusert utbyttet mer, fortsetter han.

Og situasjonen er på bedringens vei. Hittil i år har utbyttet økt sammenlignet med samme tid i fjor.

I den forbindelse er det altså én gruppe som har tjent mer penger enn tidligere på aksjer under pandemien:

Husholdningene. Eller rettere sagt, vanlige folk.

Ifølge Euronext «strømmer privatpersoner til Oslo Børs».

Det bekrefter også Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge. Ifølge dem har omtrent 150.000 privatpersoner begynt å investere i aksjer i løpet av pandemien.

– Norske husholdninger har stort sett opprettholdt inntektene sine gjennom pandemien. Samtidig har vi hatt mindre å bruke penger på. Vi har ikke kunnet reise. Restauranter festivaler og slike ting har vært stengt eller avlyst, sier Kjetil Olsen sjeføkonom i Nordea.

I tillegg har styringsrenta i Norge vært på null lenge. Det påvirker renta du får på dine vanlige sparekontoer.

VIKTIGE TILTAK: Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, mener regjeringens koronatiltak for næringslivet har vært det klart viktigste politiske inngrepet i pandemien med tanke den økonomiske situasjonen, for både husholdninger og virksomheter. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Dermed får du ikke avkastning på sparepengene dine. Så flere har heller investert disse pengene i aksjer, sier Bengt Olsen i Sparebanken.

Det viser seg også at mange av de ferske investorene er unge folk. Tallet på unge aksjonærer har nesten doblet seg det siste året.

– Det har vært økt oppmerksomhet på investeringer de siste årene. Det er mer informasjon om aksjer og aksjesparing, og flere jeg kjenner snakker om det og oppfordrer hverandre til å gjøre det, sier Oljana Parten.

– Så sparing er viktig for unge voksne?

– Absolutt. For eksempel er det utfordrende å komme inn på boligmarkedet uten foreldre som kausjonister. Da må man ta ansvar selv.

Og dersom du er interessert i å sette litt penger på aksjer, er det et par ting du bør være obs på.

– Når vi ser en sånn oppsving som vi opplever nå, så er jo det store spørsmålet når det kommer til å snu. For det kommer det til å gjøre, sier Bengt Olsen i Sparebanken.

Start med en plan

Med rundt 150.000 nye privatpersoner som har begynt å investere i aksjer i løpet av pandemien, er nesten én av tre aksjonærer på børsen nybegynnere, viser tall fra AksjeNorge.

Daglig leder Kristin Skaug mener det viktigste du gjør er å legge en plan for investeringene dine.

– I planen må du svare på spørsmål som hvorfor du investerer? Når trenger du pengene? Hvor mye må pengene vokse i verdi? Og hvor mange aksjer skal du ha?

TIDLIGE TEGN: Kristin Skaug i AksjeNorge mener de så en økende interesse for aksjesalg allerede før pandemien. – Mye av denne gryende trenden startet med stadig nye selskaper på børs, bedre handelsplattformer og ikke minst innføringen av aksjesparekonto. At media skriver så mye om aksjer og børs, gjør at folk også blir mer nysgjerrige. Foto: Fredrik Kampevoll / NRK

Bruk bare penger du har råd til å tape

– Aksjemarkedet er uforutsigbart. Det er svingninger, som gjør at det alltid er en risiko for å tape i alle fall noe av pengene du investerer, sier Bengt Olsen.

For eksempel settes aksjeprisene ut fra hva som forventes av selskapet i fremtiden. Det kan slå feil ut.

– En del aksjer blir hypet og får en voldsom vekst på kort tid. For eksempel IT-selskapet Kahoot, som var i vinden i fjor. De har ikke klart å leve opp til forventningene, og dermed har aksjen dere falt voldsomt i verdi, sier Olsen.

Dette er sparing i aksjer og aksjefond Du trenger javascript for å se video. Dette er sparing i aksjer og aksjefond

Spre pengene dine

En artikkel fra Forskning.no sier at to av fem ferske investorer kun har satt pengene sine p én aksje.

Ifølge Kristin Skaug i AksjeNorge er den vanligste feilen blant ferske aksjespekulanter.

– De fleste nye velger å kun kjøpe aksjer i ett selskap. Da blir du sårbar for store svingninger i verdi. Helst bør du ha over seks ulike aksjer, sier Skaug, som får støtte fra Bengt Olsen i Sparebanken.

– Å investere i enkeltaksjer kan være risikofylt, nettopp fordi det er svingninger i markedet. Dersom du setter alle pengene dine på en aksje, kan det gi ubehagelige overraskelser, sier Olsen.

Hans forslag er å sette pengene inn i aksjefond. Da er det profesjonelle folk som styrer hvor pengene skal investeres. Dersom det er markeder du har spesielt tro på, som teknologi eller fornybar energi, kan du sette pengene i fond som investerer i nettopp disse markedene. Men du legger ikke alle pengene dine i et selskap.

– Poenget er at det er lurt å ha en sammensatt portefølje, for å spre investeringene og dermed risikoen litt, sier Olsen.

STORE PENGER: Det ble tatt ut et utbytte på rundt 460 milliarder kroner i Norge i fjor. Norske privatpersoner tjente 64,5 milliarder på aksjer. Aldri før har summen vært større. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tenk langsiktig

Ifølge Bengt Olsen har de tidligere sett at mange velger å selge seg ut når de ser at aksjene begynner å synke igjen. Han mener det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på aksjesparingen din.

– Du kan ikke gå inn i aksjemarkedet og forvente at du skal ta ut skyhøy gevinst innen to år. Du må ha is i magen og tenke langsiktig, sier Olsen.

Men Kristin Skaug i AksjeNorge mener samtidig det er smart å følge med på aksjene sine, og ikke bare forvente at de skal vokse av seg selv inn i fremtiden.

– Noen kjøper aksjer og «glemmer» dem. Mye kan skje underveis som kan påvirke verdien for deg. Les børsmeldinger og ager. Kanskje aksjen også får en uventet stigning som gjør at du burde sikre gevinsten tidligere enn tenkt, sier hun.