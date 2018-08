Slik vil regjeringen sørge for at Norge ikke gror igjen

Som NRK meldte tidligere i dag gror matjorda i Norge igjen, men bare noen få utvalgte steder får støtte fra regjeringen for å holde naturen åpen.

– Det betyr veldig mye. Gåren min hadde vært nedlagt om vi ikke var med som kulturlandskap, sier Asbjørn Ørnes.

Bonde, Asbjørn Ørnes tror gården hans hadde vært lagt ned om det ikke var for Utvalgte kulturlandskap. Foto: Ola Helnes / NRK

Ørnes er bonde i Sørfold og er en av 41 utvalgte kulturlandskap i landet. Utvalgte kulturlandskapet er et prosjekt hvor regjeringen gir økonomisk støtte til å pleie landskapet litt ekstra.

Siden årtusenskiftet er 25.000 gårder blitt lagt ned, og hele 160.000 siden 1960.

Umiddelbare resultater

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøkte i dag de to gårdene i Sørfold som har vært en del av Utvalgte kulturlandskap i flere år. Han er ikke i tvil om at prosjektet har båret frukter.

– Noen steder kan vi gjøre noe ekstra, og vi ser umiddelbart at det gir resultater, sier han.

Ministeren forteller at prosjektet er iverksatt for å hindre at husdyrproduksjonen flyttes ut av distriktene.

Landbruksminister Jon Georg Dale lover flere tiltak mot gjengroing Foto: Ola Helnes / NRK

– Vi gjør mange grep for å sikre beitebruken og sørge for at husdyrproduksjonen blir liggende i distriktet. Over tid vil det bidra til å holde oppe jordbruksproduksjonen i hele landet. Vi tar vare på unike natur- og miljøverdier og holde oppe matproduksjonen, sier han.

Tall fra SSB viser at jordbruksarealet som er i drift har gått ned med 5 % siden 1999.

Laster Highcharts-innhold

– Holder ikke

Det er få som er uenige i at Utvalgte kulturlandskap er et viktig bidrag for å ta vare på landbruket, men tidligere leder av Nordland Bondelag etterlyser mer støtte.

– Jeg skulle ønske det ble fulgt opp litt mer offensivt. Jeg vil ha dyr ut i utmarka for å beite. Det er gjengroing som er hovedproblemet, sier Ole Martin Pettersen.

Pettersen påpeker at det er en stor økonomisk utfordring for bøndene om de ønsker at dyrene sine skal beite i utmarka. Siden det bare er beitedyrene som kan ta tilbake mye av gjengroingen må bøndene få økonomisk støtte fra samfunnet, mener han.

– Man må bygge nye gjerder og rydde skog. I tillegg er dyr i hager og veier svært krevende. Dette er en stor oppgave som storsamfunnet må være med å spleise på.

Tidligere leder i Nordland Bondelag, Ole Martin Pettersen ønsker mer fokus på gjengroing. Foto: Ola Helnes / NRK

– Har bremset utviklingen

Ministeren er glad for at den tidligere bondelagslederen vil ha mer støtte til Utvalgte kulturlandskap, og kommer med gode nyheter.

– Vi har gjort mye de siste årene, men dessverre har nettopp Bondelaget gjort sitt for å bremse utviklingen. Vi har forsøkt å dreie ressursbruken mot utmarksbeite, så det er bra de nå etterlyser flere tiltak som dette, sier han.

– Jeg lover at de skal få flere tiltak i tiden som kommer.