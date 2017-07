Slik unngår du å få «tissebot»

– Alle allment tilgjengelige områder er offentlig sted. Når politiet observerer personer som urinerer, så vil det normalt ende med påtale, forteller politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt.

Politiinspektør Bjarte Walla i Salten politidistrikt påpeker at urinering på offentlig sted på generelt grunnlag er straffbart. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Det gjorde det blant annet for en mann i 40-årene som denne uken ble dømt i Salten tingrett for å ha urinert i Bodø sentrum.

Mannen nektet for å ha urinert, men retten erklærte mannen skyldig etter tiltalen og dømte ham til å betale 3.600 kroner i bot samt 1.500 kroner i saksomkostninger.

Men skogen er også «allment tilgjengelig» og dermed offentlig sted. Er det ikke lov å urinere her? Hvor går egentlig grensen?

Politiinspektøren forsøker her å gi svar på situasjoner de fleste kan kjenne seg igjen i.

På skogstur

– Du er på stitur i skogen, og stiller deg opp for å tisse. Gjør du da noe ulovlig?

I skogen kan det være langt til nærmeste toalett, men det betyr ikke at du står fritt frem til å urinere hvor du vil. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– I utgangspunktet gjør du noe som er straffbart etter bestemmelsen per definisjon. Men det er forskjell på å gjemme seg bak trær og busker og gjøre det i skjul, kontra det å stille seg opp på turstien i påsyn av andre. Det siste er straffbart og kan gi bøter, det andre er det man kan kalle å være innenfor tillatt handlerom.

I parken

– Hva om du er i en park, ser deg godt om og gjemmer det bak et tre og står helt anonymt? Det er ikke lov det heller?

Reglene for urinering gjelder i parker også, og blir du sett av en politipatrulje vil du raskt kunne få en bot. Foto: Victoria Wilden / NRK

– I utgangspunktet gjelder reglene der også, men dette ligger ikke innenfor kjerneområdet til bestemmelsen. De som går i skjul og later vannet uten at noen ser det eller oppdager det, vil jo heller ikke bli påtalt.

På bytur

Walla forteller at det er på nattetid i bysentrum at de aller fleste tilfellene som ender med bøter skjer.

– Er urineringen til sjenanse og plage for forbipasserende eller huseiere vil det fort ende med bøter, påpeker politiadvokaten. Foto: Espen Bierud / NRK

– De aller fleste tilfellene finner sted i bysentrum på nattetid, og da gjerne på plasser hvor det er synbart at det skjer. Er det til sjenanse og plage for forbipasserende eller huseiere vil det fort ende med bøter.

På festival

– Det er varmt vær og festivaltid, hvordan gjelder bestemmelsene der?

På festivaler kan det være lange dokøer, men reglene gjelder ikke mindre av den grunn. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / Den Norske Turistforening

– Det er hyggelig med festival, men også her er det viktig at man viser hensyn. Sørg for å gjøre fra deg på plasser som er egnet for det – og det er typisk et festivaltoalett eller et innendørs toalett, så skal det som regel gå bra.

Til de som vurderer å la vannet gå der de ikke burde har politiinspektøren følgende råd:

– La vannet gå i do, ikke pengene.