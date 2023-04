– Tilgang på kraft er en av de viktigste faktorene som trengs for å utvikle samfunnet. Der er vi ikke i mål, ei heller i rute, skriver olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Tilgang til strøm og strømpriser er en utfordring for både privatpersoner og bedrifter i Norge.

Nå vil regjeringen trappe opp arbeidet for å gjøre forholdene bedre, med sin «Handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet».

I planen legger de frem flere konkrete tiltak.

Enklere å bygge ut strømnettet

– Det er flere ting som hindrer den næringsutviklingen vi ønsker som handler om grønn omstilling og samtidig sikre arbeidsplasser, sier Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget

For å få det til må kraftproduksjonen økes. I tillegg trengs et bedre nett for å få strømmen ut til kundene.

Marianne Sivertsen Næss (Ap) er leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Foto: Allan Klo / NRK

Blant annet har strømnettet i Norge for lav kapasitet for å transportere strøm. Derfor trenger vi å bygge ut strømnettet. Men slik utbygging tar tid.

Ifølge regjeringen tar de største utbyggingsprosjektene i dag mellom 7 og 14 år. Store deler av tiden går til arbeidet med å få lov til å bygge ut.

Regjeringen ønsker at slike prosesser ikke skal ta mer enn 8 år. For å få det har de lagt fram flere konkrete tiltak.

Slik vil regjeringen bygge ut strømnettet raskere: Ekspandér faktaboks Styrke det de kaller hurtigsporet for konsesjonsbehandling av enkelte nettprosjekter. Kort fortalt handler det om at det skal gå fortere å få godkjent utbygging av for eksempel strømkabler eller ny stasjon. Dette gjelder for såkalte ukontroversielle prosjekter.

Ansette flere saksbehandlere for å gjøre behandlingen av konsesjonssøknadene raskere.

Regjeringen fjerner meldeplikten for mindre prosjekter. Det gjelder ledninger i regionalnettet på inntil 50 kilometer. Dermed vil kan som ønsker å gjennomføre slike prosjekter gå rett på en konsesjonssøknad, uten å måtte melde prosjekter inn først.

Regjeringen vil også innføre flere ting som skal føre til at vi kan utnytte det eksisterende strømnettet bedre.

Det vil gi deg som privatperson en fordel.

Husholdninger blir prioritert

For å kunne koble seg til strømnettet må det være ledig kapasitet tilgjengelig. Og innimellom er det kamp om strømmen.

I den nye handlingsplanen skriver regjeringen at husholdninger og nødvendige samfunnsfunksjoner skal prioriteres.

– Disse skal ikke stå i kø for tilknytning til strømnettet, skriver Terje Aasland.

Hvem som går inn under husholdninger og nødvendige samfunnsfunksjoner skal regjeringen komme tilbake til.

Disse endringene kan føre til at strømmen blir dyrere for folk i Nord-Norge.

Samtidig ønsker regjeringen å gå bort fra førstemann til mølla-prinsippet. En mye omdiskutert løsning for hvilke bedrifter som skal få strøm.

Kutter førstemann til mølla-prinsippet

For å kunne koble seg til strømnettet må det være ledig kapasitet tilgjengelig.

De aller fleste prosjekter som trenger strøm vil søke om dette gjennom sine regionale nettselskaper.

Prosjekter som krever 300 MW eller mer kan være aktuelle å koble på Statnetts transmisjonsnett.

I dag er det et førstemann til mølla-prinsipp når det gjelder hvem som får koble seg på Statnetts transmisjonsnett. Foto: Polar Kraft

Hvem som får koble seg på nettet avhenger i dag ikke av samfunnsnytte eller hvor mange prosjektet sysselsetter. Det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, så lenge prosjektet er modent nok til å få strøm.

Enkle prosjekter, som datasentre, har i flere tilfeller dratt fordel av dette. Slike prosjekter krever mye strøm, samtidig som de er kjappe å få på beina.

Det har gått ut over annen industri, som da havner bak i strømkøen.

Noen av utfordringene med datasentrene er at slike prosjekter for eksempel ikke gir mange arbeidsplasser. De gir heller ikke særlige økonomiske ringvirkninger til lokalsamfunnet.

Men nå endres det.

Rammer datasenter

I den nye handlingsplanen er det tydelige føringer for hvilke prosjekter som skal prioriteres i strømkøa.

Kriteriene er blant annet:

Prosjekter det er stor sannsynlighet for at blir noe av.

Når de har behov for strøm og hvor mye strøm som skal brukes.

Dersom to prosjekter vurderes likt med hensyn til gjennomføringsevne og framdrift, skal eksisterende virksomhet prioriteres.

– I slike tilfeller er det viktig å prioritere eksisterende arbeidsplasser. Det handler om omstilling av den industrien vi allerede har, og det handler om å sikre arbeidsplasser, sier Marianne Sivertsen Næss.

For å sikre arbeidsplasser ønsker regjeringen også å gi kommunene større makt når det gjelder å bestemme hvilke prosjekter som skal få strøm.

– Når det er lite kraft, er det viktig å sørge for at den krafta vi har går til tiltak som kutter utslipp, men som også beholder og skaper arbeidsplasser, sier Næss.

Regjeringen har derfor laget en veileder til kommunene for hvordan de skal prioritere. Her rammes datasentre som ikke gir særlige ringvirkninger.

Regjeringens handlingsplan veileder kommunene til å nedprioriterer datasenter. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Målet er å unngå datasentre med få eller ingen arbeidsplasser, og heller legge til rette for datasenter som er viktige for den nasjonale infrastrukturen, skriver olje- og energiminister Terje Aasland i pressemeldingen.

Marianne Sivertsen Næss vil ikke gå så langt som å si at dette er et forsøk på å stoppe etablering av nye datasenter.

– Datasenter er også av nasjonal betydning, i alle fall der det ikke handler om kryptovaluta. Endringene vi nå kommer med er ikke ensbetydende med at vi skal si nei til alle nye datasenter, men heller de som gjelder kryptovaluta.

– Skaper frykt hos lokale politikere

For å sikre arbeidsplasser er det viktig med levedyktig industri – noe datasenter er.

Det mener Torbjørn Bull Jenssen som er daglig leder i kryptovalutaselskapet K33. Han synes det er feil av regjeringa å oppfordre til nedprioritering av kryptosenter.

Daglig leder i kryptovalutaselskapet K33, Torbjørn Bull Jenssen, mener den nye handlingsplanen undergraver en hel industri. Foto: Arcane Crypto / Arcane Crypto

– Man skyver bort en industri man kunne bygd opp og utviklet mer industri rundt, uten å vite hva man får istedenfor. Antakeligvis får man veldig lite.

Det er de mest konkurransedyktige datasentrene som nå vokser fram i norske kommuner. Om de skyves bort vil man på lang sikt undergrave muligheten til å ha en spredt kraftdreven industri i Norge, legger han til.

Om kommunene velger å følge regjeringens råd vil det føre til at datasentrene søker seg mot andre land, sier Jenssen, som mener datasenter er med på bygge opp det norske strømnettet på flere måter:

– Du ikke bare skru det et tradisjonelt datasenter når det er lite kapasitet. Et kryptodatasenter kan du skru av på noen minutter. Det er med på å stabilisere nettet.

I tillegg kan kryptoindustrien økonomisk forsvare utbygging av mer kraft – noe som igjen kan legge grunnlag for et større reservelager, legger han til.

– I en normalsituasjon vil kraften gå til kryptosenterne, men dersom man skulle få en krise kan man instruere at disse skal stenge ned og få en større reserve å frigjøre.

Han mener også at den nye handlingsplanen vil skape frykt hos lokalpolitikerne:

– Man burde heller sette seg ned og se om det er gunstig for den enkelte kommunen. Nå blir terskelen for å sette seg ned og evaluere det høyere.

