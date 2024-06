Tirsdag kom gladnyheten på FIS-konferansen i Reykjavík: Norge skal arrangere VM i alpint i Narvik i 2029.

Jubelen og gledesrusen har ennå ikke lagt seg i Narvik og Nord-Norge, men allerede nå er arrangørene godt i gang med arbeidet om å ruste byen opp til mesterskapet.

Narvik er den største byen som noen gang har fått alpin-VM. Dermed er de allerede noen steg foran på infrastruktur sammenlignet med tidligere vertsbyer.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen feirer Alpin-VM på Nord-Norges hus i Oslo dagen etter tildelingen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Likevel er det fortsatt mye som må gjøres.

I søknaden listes det opp flere ting som må på plass før 2029:

Landstrøm til cruiseskip på havna

Øke antall sengeplasser

Utbedring av E6

Oppgraderinger på alpinanlegget

Noe som kommer godt med for Narvik er at regjeringen har lovet å spytte inn 342 millioner kroner til alpin-VM.

Satser på flere hoteller

Nå er kapasiteten på sengeplasser i Narvik på mellom 350 og 400 plasser per natt.

Under fjorårets VM i franske Courchevel og Méribel var det totalt 145.000 tilskuere på plass under mesterskapet. Da overnattet alpin-gjestene på alt fra hoteller, hoteller, leiligheter, pensjonater og campingplasser.

Jubel etter at Narvik ble tildelt alpin-VM i 2029. Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) kunngjorde sin beslutning etter et styremøte i forkant av onsdagens FIS-kongress i Reykjavik. Foto: Norges Skiforbund

En løsning som derimot har blitt pekt på i VM-søknaden er å leie inn flere cruiseskip til kai i Narvik for å huse folk.

– Vi skal være positive og en ja-kommune. Dette er noe vi jobber med hele tiden. Det er flere konkrete hotellplaner som er under behandling nå, og som vil stå ferdig til 2029, sier rådmann i Narvik, Lars Skjønnås.

Rådmann i Narvik, Lars Skjønnås. Foto: Frida Brembo / NRK

– Og hva skjer med E6-en?

– Det jobbes langsiktig med dette, men denne gangen nådde vi ikke opp i NTP og rekker nok ikke å ha klart den nye Narviktunnelen innen 2029. Akkurat nå har vi tungtransport rett gjennom sentrum, som ikke er heldig.

Skjønnås håper og tror mesterskapet vil gi Narvik en ny «boost».

– Dette blir spennende. Vi har tenkt og planlagt nøye hvordan dette skal bli. Nå starter jobben med å få dette ut i praksis. Dette betyr utrolig mye for Nord-Norge og setter oss på kartet.

Landstrøm snart på plass

En annen ting de må ha på plass er landstrøm til cruiseskip i havna. Det blir klart i 2026, lover havnesjef Børge Edvardsen.

Børge Edvardsen Klingan er havnedirektør i Narvik. Foto: Narvik havn

– Vi er klar til å gjøre de nødvendige investeringene i løpet av sommeren, og landstrøm vil være klart i god tid før 2029, sier han.

Han sier at de er villige til å ta imot cruiseskip til en kapasitet på opp mot 5000 personer.

– Når vi bygger landstrømanlegget, så vil vi også legge til rette for lading av busser sånn at vi får fraktet turister og folk mellom alpinanlegget og havna.

Denne våren har Narvik havn hatt besøk av Nato-soldater. Nå rustes havna også opp med landstrøm til cruisebåter. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

Ifølge havnesjefen er det blitt gjort en god jobb gjennom flere år for å gjøre havna klar til store arrangement i Narvik.

– I 2019 fikk vi en ny flerbrukskai og cruisekai som vil være nyttig i 2029. Det at vi får et VM er helt fantastisk. Vi trenger å ha noe positivt å jobbe sammen mot.

Feiret med statsråder

Narvik-ordfører Rune Edvardsen var onsdag kveld på fest på Nord-Norges hus, sammen med Narvik-delegasjonen, flere statsråder og utøvere.

Han er klar på hva han ønsker seg.

– Vi trenger forståelse og et godt samarbeid. Nå er det fem år til, og vi ser fram til både disse fem årene og de 20 neste årene etter at VM er avviklet. Dette betyr mye for reiselivet og infrastrukrturen. Vi har som mål å være vertssakp i verdensklasse.

Næringsminister Cecilie Myrseth kunne ikke på vegne av regjeringen love mer penger utover den statlige garantien.

– Men vi skal være med å gjøre jobben framover. Jeg er også reiselivsminister og det å få et VM i nord kommer til å bety mye for turistnæringen, ikke bare i narvik, men for hele alndsdelen.