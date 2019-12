Slik skal de redde Pelle Politibil

– Jeg er glad for å kunne meddele at Pelle Politibil skal bli frisk igjen.

Slik innleder justisminister Jøran Kallmyr (Frp) svaret sitt til stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) i Stortinget.

Sivertsen leverte forrige uke et skriftlig spørsmål hvor han understreket at «Pelle politibil er blitt alvorlig syk og trenger reparasjon».

Lovte å ordne opp

Justisministeren lovte å ordnet opp, og det har han nå altså gjort.

Slik svarer Kallmyr:

«Politimesteren i Nordland opplyser at politidistriktet vil inngå en avtale med den ideelle organisasjonen Salten motorhistoriske forening om at de skal utføre arbeidet på Pelle, og at politidistriktet selv vil dekke utgiftene til nye deler».

Før han fortsetter:

«Pelle Politibil er en sentral figur for barn i Norge, og har vært det i snart to generasjoner. Han har også vært en viktig del av identiteten til politiet i Nordland, og i Norge for øvrig».

Ruster

Bakgrunnen for saken er at Pelle Politibil nok har sett sine bedre dager.

Bobla, som hadde sin første opptreden i «Barnetimen for de minste» på NRK radio i 1986, fikk sin egen TV-serie i 1993. Pelle Politibil ble i sin tid til som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet for barn, ifølge Wikipedia.

Men over årenes løp har Pelle blitt «syk». I 2009 ble Pelle innlagt på «bilsykehus» på Mo. I 2010 ble han friskmeldt.

Pelles skaper Åge Magnussen, som i serien spiller «Onkel Rikard», forteller om engasjementet rundt Pelles «helse». Du trenger javascript for å se video. Pelles skaper Åge Magnussen, som i serien spiller «Onkel Rikard», forteller om engasjementet rundt Pelles «helse».

Fornøyd politimester

Politimester Tone Vangen er godt fornøyd med at Pelles fremtid nå ser lysere ut.

Det er utrolig fint at så mange viser bekymring og omsorg for Pelle Politibil. Spesielt i Salten-området har folk engasjert seg, skriver hun i en pressemelding.

– Politiet i Nordland har over tid jobbet med å få på plass en løsning for hvordan vi skal få Pelle frisk igjen. Vi har nå planen klar sammen med den ideelle organisasjonen Salten motorhistoriske forening, som er tiltenkt å utføre arbeidet. Politidistriktet skal selv finne løsning på finansiering av prosjektet.

– Vi skal så snart som mulig sette i gang arbeidet med å få Pelle, verdens kuleste politibil, i form til å møte alle sine tilhengere.