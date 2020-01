Slik ser det ut på E6 – og snart blir det enda verre

Vindfylte januar nærmer seg for alvor slutten. Men vindstyrken i nord ligger ikke an til å reduseres med det første.

Tvert imot.

Meteorologisk institutt har nå sendt ut farevarsel på gult nivå for kraftige vindkast i Nord-Norge.

De venter vindkast på mellom 30 og 35 meter i sekundet.

Vakthavende meteorolog Gjermund Haugen ved Meteorologisk institutt Vervarslinga for Nord-Norge. Foto: Meteorologisk institutt

– Nå er det vind fra sørøst med lokalt sterk kuling og kraftige vindkast. Vinden skal også øke i ettermiddag. Så fra i ettermiddag og deler av morgendagen kan det bli kraftigere vindkast, sier vakthavende meteorolog Gjermund Haugen til NRK.

Stengt over Saltfjellet

Den kraftige vinden skaper allerede problemer. E6 over Saltfjellet er helt stengt. På Bjørnfjell er det kolonnekjøring, og i Finnmark er en rekke veier stengt på grunn av det dårlige været.

Se Bjørn Eriks kjøretur i vindkastene Du trenger javascript for å se video.

Videoen over har NRK fått tilsendt av Bjørn Erik Hansen. Han satt og ventet i 14 timer før han fikk kjøre over fjellet, da en liten kolonne slapp over.

– Jeg var den siste de tok med, men så har jeg også en relativt stor bil. Jeg tror ikke de tør å slippe personbiler over sånn som det er nå, sier Hansen.

– Det blåste forferdelig der oppe, fortsetter han.

Skal bli verre

Og ifølge Vegtrafikksentralen skal det bare bli verre. Fra klokka 15.00 er det meldt at det går over fra sterk kuling til storm. Fra klokka 17 er det også meldt at det kommer nedbør.

Dersom du har planer om å kjøre over Saltfjellet det nærmeste døgnet, bør du kanskje vurdere om det er helt nødvendig.

– Det er veldig dårlige værprognoser det nærmeste døgnet, sier trafikkoperatør Håvard Langmo ved Vegtrafikksentralen.

Han advarer om at fjellovergangen kommer til å være stengte i lange perioder.

Hardest langs kysten og i fjellet

I dag er det kraftig fralandsvind som treffer de nordlige delene av landet, særlig i fjellet og langs kysten. Lørdag blir det mer sønnavind, forteller meteorologen.

– Dette skyldes et lavtrykk som blir ganske nærgående. Styrken blir cirka på det samme. Det kommer inn mellom Færøyene og Nordland i dag, og vil trekke seg innover landet mot Sverige og Finland, sier Haugen.

Illustrasjon: skjermdump fra earth.nullschool.net

Rekordfylt januar

Januar 2020 har virkelig vært i vinden. Bokstavelig talt.

Dermed har også værrekordene falt som fluer. Ni fylker rundt om i landet har hatt en rekordvarm første måned.

På landsbasis har hele 23 nedbørsrekorder røket – på Helgeland, i Trøndelag og på vestlandet med deler av Innlandet.

Sjekk "snødjevelen" som kom i Tamokdalen i Troms tirsdag 👀 Har du sett noe lignende? ❄ Publisert av NRK Troms Torsdag 30. januar 2020

Flere hundre tusen har latt seg begeistre over videoklippet der hurtigruteskipperen Tormod Karlsen måtte «la det stå til» da stormkastene utfordret hurtigruta MS "NordNorge». Mange har latt seg imponere av sjømannskapet .

Meteorologene bruker gult farevarsel om en moderat farlig situasjon som kan forårsake skader lokalt.

– Det er lavtrykket som dominerer været både i dag, i morgen og på søndag, sier Haugen.

Den værharde sjøen har også gjort at de fiskerne som har våget seg ut på sjøen i det ruskete været virkelig har fått lønn for strevet og innsatsen .

Mellom 26. desember og 26. januar har hurtigbåten til den lille øya Myken bare kunnet anløpe én gang .

