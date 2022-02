I nabolandet Sverige bet ekspertene i Viaplays studio seg merke i 3-1-seieren på mektige Celtic Park.

– Dette kommer til å skape ekko i hele Europa, sa programlederen.

Ekspert Erik Niva, best kjent i Norge for å være mannen bak fotballpodkasten «When we where kings», var ikke mindre imponert.

– De er fantastiske, sa Niva, som i podkasten har brukt over fire timer på å fortelle lytterne om Glimts historie og nylige fremgang.

Han mener Glimts seier i Glasgow nesten er mer imponerende enn 6-1-seieren mot Roma i Bodø i høst.

– Delvis forbi Europa og Celtic allerede var advart på forhånd. Men også fordi de har mistet tre-fire av sine viktigste spillere.

– At de klarer å gjenta dette gang etter gang, gjør det bare enda mer utrolig.

– Bodø/Glimt var suverene

For det var mye som talte imot Glimt kveld torsdag kveld.

Patrick Berg (Lens), Fredrik Bjørkan (Hertha Berlin), Erik Botheim (Krasnodar) og Marius Lode (Schalke 04) hadde alle forlatt etter sesongslutt.

Glimt hadde bare spilt ubetydelig treningskamper og de skulle møte et Celtic som var ubeseiret på 17 kamper og som nettopp hatt slått rivalen Rangers 3–0.

Men ikke noe av det så ut til å spille noen rolle.

Det imponerte også i Skottland.

«Bodø/Glimt, en klubb lite kjent utenfor hjemlandet Norge før denne sesongen startet, fortsatte sitt magiske europeiske eventyr på Parkhead i kveld», skriver Evening Glasgow Times.

Slik ser de skotske avisene ut dagen derpå. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Bodø/Glimt var suverene i kveld og de fortjente å vinne, skriver Celtic-legenden Chris Sutton på Twitter.

Den tidligere skotske landslagsspissen James McFadden hadde hørt gode ting om Glimt før kampen, og ble ikke skuffet, ifølge BBC.

– Jeg synes det var en strålende prestasjon av Bodø/Glimt, med og uten ball. De var tøffe for Celtic å bryte ned, og imponerte også på kontringer.

– Avstanden mellom Bodø/Glimts forsvar, midtbane og angrep er så kompakt. Måten de fungerer som et lag på er så imponerende.

Celtics hovedtrener Ange Postecoglou mente før kampen at skotske klubber har noe å lære av nordlendingene.

– Det er sannsynligvis en lærdom i det her for skotske klubber; at du kan spille den typen fotball selv om du ikke er en stor klubb eller har et stort budsjett, sa han ifølge Daily Record.

– Det er en by med 50.000 mennesker. Stadion har plass til 6000. Men du får inn den rette treneren og den riktige mentaliteten, så kan du spille den typen fotball.

Runar Espejord setter inn 0–1 etter seks minutter på Celtic Park. Foto: LEE SMITH / Reuters

Undervurderte Glimt

Heller ikke her hjemme ble det spart på superlativene.

– Takk, Glimt for nok en magisk europeisk fotballkveld. Fy fader, så moro det er å se på hver eneste gang, skriver Viaplays Daniel Høglund på Twitter.

Lars Tjærnås, som kommenterte kampen, innrømmer at han tok feil før kampstart.

– Jeg skal være dønn ærlig. Jeg trodde Glimt skulle få en tøff kveld. Jeg burde ha lært. Aldri undervurdere den formidable jobben som gjøres av et vanvittig imponerende kollektiv.