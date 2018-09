Slik protesterer Paul mot nakenkunsten i Bodø

Torsdag åpnet festivalen hvor publikum kan se resultatet fra Spencer Tunicks besøk i Nordland. Den mye omtalte fotografen er kjent for å fotografere nakne mennesker i ulike omgivelser.

I kjølvannet av kunstprosjektet har nok en bodøværing hengt seg på fotografering i den nordnorske naturen, kun iført Adams drakt.

Etter å ha sett det han mener er tullete bruk av penger fra kommunal og fylkeskommunal side bestemte han seg fredag kveld for å legge ut sin egen kunst i protest. Verket har han kalt «Seines Bodyscape, – Idioti mot vest i solnedgang!»

– For det første så ser jeg ikke noe kunst i et sånt stunt. Og at jeg skal være nødt til å være å betale for dette. De har brukt 600.000 på det. Det er rett og slett idioti, sier Paul Holmstrøm til NRK, som mener pengene fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune godt kunne vært brukt på noe annet.

– Har ingen ting imot nakne kropper

Holmstrøm er selv bosatt på Seines sør for Bodø og presiserer at han ikke har problemer med folk som viser frem kroppene sine enten det er foran eller bak.

– Jeg har ingen ting mot nakne kropper. Som du kan se er jeg en voksen, tilårskommen mann, men det er no sånn vi ser ut. Engasjementet mitt handler om pengebruken, sier han.

Holmstrøm sier stuntet ikke var noen impulshandling, teksten til bildet hadde han klart for en uke siden.

– Når jeg så at disse kunstverkene kom opp i slutten av denne uka sa jeg til kona at nå skal jeg ta det bilde. Da jeg kom hjem sent fredag kveld og så solnedgangen tenkte jeg at nå var det bare å hive av seg, sier han.

Har fått kritikk

Bruken av offentlige midler på nakenfotografering har imidlertid også blitt møtt med kritikk, og debatten har gått rundt både pengebruk og vilkårene i kontrakten mellom Tunick og fylkeskommunen.

NRK har fått opplyst at Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har gått inn med omtrent 300.000 kroner hver til prosjektet, som gjøres som en del av arbeidet med å få Bodø inn som europeisk kulturhovedstad.

– Det har vært mye kritikk under dette prosjektet, men nå er vi inne i fasen hvor folk skal få se resultatet. Så får de lov til å mene hva de vil om selve kunsten, sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

Hun forteller at det er en politisk prioritering å bruke penger på kunst og kultur, men Paul Holstrøm mener ikke at dette kan kalles kunst i det hele tatt. Han, som flere andre, mener pengebruken har vært overdådig.

Aase Refsnes er meget fornøyd med kunsten Tunick har levert.

– Vi støtter kulturaktører med store midler hvert år for å være med på det spleiselaget som kunst og kultur er. For å få gjennomført gode kulturprosjekter trengs det ofte offentlig støtte og mange har fått mer støtte enn det dette kunstprosjektet har kostet, sier Refsnes.

Kunstneren selv har argumentert for at prosjektene hans tar opp viktige temaer i samfunnet, der forståelsen av menneskekroppen som noe «vakkert og respektfullt» står i sentrum.

– Spencer Tunick er en anerkjent kunstner, og de fleste som ser dette forstår at det er kunst. Et vanlig fotografi vil ikke skape debatt på samme måte som dette, sier Resfnes.