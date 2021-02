Slik tar du vare på vinterhuden i frosttørka

Det har vært uvanlig kaldt og tørt over hele landet. I nord ble det satt tørkerekord.

Denne tørken og kulden går hardt utover huden.

Det hjelper ikke at vi i tillegg må vaske hendene oftere enn vanlig for å forhindre smitte.

– Bruk en kuldekrem, men ikke gå ut av døra med én gang, er et av rådene til hudpleier Isa Holtleite på salongen Ven og Vakker i Bodø.

Flere kuldekremer inneholder nemlig vann, og du bør vente noen minutter slik at vannet fordamper. Det er jo litt dumt hvis det fryser på huden din.

– Huden tørker lett ut nå. Det er på grunn av en kombinasjon av kulde og vind, i tillegg til tørr luft. Og her blåser det jo en del. Da er det viktig å beskytte huden med en god krem, gjerne en feit krem, sier hun.

Hudpleier Isa Holtleite gjør klar for behandling. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Om man får kviser av å bruke feite kremer, er det en ting som gjelder ifølge hudpleieren:

– Da må du huske å rense huden din ofte nok, gjerne morgen og kveld. Gjerne krem, ikke skum og gelé. Det må være milde renser.

– Men er det ikke bedre å la huden puste i løpet av natta og ikke bruke så mange hudkremer?

– Det finnes mange kremer nå som gir mye fukt og fettstoffer uten å tette porene. Den trenger hjelp nå som det er så tørt og kaldt, svarer Holtleite.

Og dersom du er en av dem som sliter med kviser etter bruk av munnbindet, er hudpleierens råd å bruke engangsmunnbind, og bytte det ofte.

Slik kan du lage leppeskrubb, ansiktsmaske og masse annet med ingredienser du finner på matbutikken. Det blir både gøy, billig og miljøvennlig. Du trenger javascript for å se video. Slik kan du lage leppeskrubb, ansiktsmaske og masse annet med ingredienser du finner på matbutikken. Det blir både gøy, billig og miljøvennlig.

Bruk fuktighetskrem – når du må

Kald luft er som regel tørrere enn varm luft, og det er gjerne den tørre lufta på vinteren som tørker ut huden, forklarer Jon Anders Halvorsen.

Han er hudlegespesialist og lege ved Askin.no, og sier at særlig hendene og ansiktet er utsatt på vinterstid. Da er fuktighetskrem ofte den beste løsningen.

– Huden danner jo naturlig sin egen fuktighetskrem med fettstoffene, for å si det enkelt. Men hos mange er det lett at huden blir for tørr. Da vil det være gunstig å bruke fuktighetskrem om vinteren, sier han.

Jon Anders Halvorsen er spesialist i hudsykdommer. Foto: Kagge Forlag

Og da gjerne fuktighetskremer som inneholder karbamid eller melkesyre, for å opprettholde hudbarrieren.

Men man bør ikke bruke fuktighetskrem som en daglig rutine bare for å gjøre det, sier han.

– Jeg vil ikke generelt anbefale å bruke fuktighetskremer i dagevis, ukevis og månedsvis. Det er jo hvis man har behov for det.

Man bør heller ikke bade og bruke såpe for ofte, fordi det sliter på huden – og særlig når det er vinter, sier Halvorsen.

Er du en badekar som liker å bade i badekar på vinteren, er det lurt å smøre inn huden etterpå.

– Da styrker man barrieren.

Hudlege Rolah Osman anbefaler å bruke tøy til å beskytte huden.

Lege Rolah O. Lønning. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– For eksempel hansker og skjerf som kan dekke hender og deler av ansiktet, sier hun.

Hun anbefaler å se etter fuktighetskremer som inneholder lipider, ceramider, dimethicon, petrolatum, og squalene.

– Disse forhindrer tap av fuktighet og reparer og beskytter hudbarrieren.

Vask hendene skånsomt

Under koronapandemien er det også hyppigere håndvask og bruk av håndsprit som gjerne sliter på hendene.

– Det er viktig å vaske hendene for å forebygge smitte, men gjør det gjerne litt skånsomt, råder lege Halvorsen.

Legenes råd er å bruke lunkent og ikke for varmt vann, skylde såpen godt av hendene etter vasken, og å tørke huden forsiktig.

– Fuktigheten løser opp fettstoffene, så da bør man tørke hendene godt.

– Bort med gifteringen og klokka Også neglelakk må bort for at hendene skal være så rene som mulige for å forhindre koronasmitte, mener sykepleier Lill Nilsen. Slik vasker du hendene riktig i disse Korona-tider

Dette gjør du med korona-spriten

Og for dem som har tørre hender som følge va hyppig håndvask og mye sprit:

Smør hender med fuktighetskrem før du legger deg, og dekk dem til med hansker eller plastposer, råder hudpleieren i Bodø.

– Da får kremen jobbe i mange timer og trekker helt inn i huden, sier Holtleite.