Slik lager du «fårtryllende» påskelam fra hele verden

Sara Muhep steker ferdig de siste pannekakene. Foto: Trine Jasmine Aaseth / NRK

I Bodø bor Getahun Ketema og Sara Muhep med sine to sønner. På kjøkkenet står Muhep og steker de siste pannekakene.

Det dufter av chili, løk og tomat. Ketema dekker på bordet, og sønnene venter ivrig på maten. Denne påskehelgen skal de spise påskelam.

Men dette påskelammet er annerledes enn den vanlige norske tradisjonslammesteken med rosmarin som de fleste nordmenn er vant med.

Familien i Bodø lager påskelammet med en vri som de har lært fra familien i Etiopia. De lager to typer lammeretter basert på samme saus. Dette spiser de med noe som Sara kaller en «etiopisk pannekake».

Bytter ut rosmarin med chili

Familien forteller at det er veldig vanlig med sterk mat i Etiopia, men at Muhep liker den bedre når den er litt mildere. Deres barn er glad for at maten ikke er så sterk, mens far i huset er veldig glad i sterk mat.

Rosmarinen er byttet ut med chili, potetene er byttet ut med pannekaker og kniv og gaffel er også byttet ut.

Pannekaken legges på tallerken før de legger lammerettene og spinaten på toppen.

– Vi spiser dette med hendene slik som vi gjorde i Etiopia, forteller Getahun Ketema.

Han og familien synes det er artig og spennende med sin egen vri på påskelammet.

Getahun Ketema fra Etiopia forsyner seg av påskemiddagen. Foto: Trine Jasmine Aaseth / NRK

Påskelam fra Syria

Interessen for mat startet i tidlig alder. Som liten var Sami Gazikumukh alltid med sin mor på kjøkkenet. Han elsket å lukte, se og smake på maten som moren lagde til. Da han kom til Norge for to år siden ble det mye ferdigmat i begynnelsen, men så kom interessen for matlaging tilbake. Nå lager han middag hver dag fra bunn av.

Som noe av tilbehøret til påskelammet bruker Sami Gazikumukh valnøtter. Foto: Trine Jamine Aaseth / NRK

Sami Gazikumukh fokuserer på grønnsaker, og lager mye vegetariske retter. Det første han laget selv var pizza.

– Den første pizzaen var ganske kjedelig. Den er bedre nå, forteller Sami med et flir om munnen.

Syrisk påskelam Ekspandér faktaboks LAM



Saltet lammekjøtt

Laurbærblader

Nellik (4 stk.)

Kardemomme (2–3)

Svart pepperkorn

Hvitløkfedd (2 stik)

Løk (1) Det saltede lammekjøttet må legges i vann over natta. Dagen etter skal det kokes. Vannet skal dekke lammekjøttet. Tilsett laurbærblad, svarte pepperkorn og nellik. Tilsett så fire halve hvitløkfedd og løk som du deler i fire. Lammekjøttet kokes i om lag tre timer. Fjern fettet på overflaten av vannet. BULGUR 1/4 kopp vermicilli (tynn type spagetti)

En kopp bulgur Stek vermicilli litt i olje og smør. Tilsett så vasket bulgur og kraft fra lammekjøttet (vannet må være varmt).

Dekk kjelen med lok og kok bulguren på svak varme i 7–10 minutter.



GRØNNSAKER: 1/2 løk i tynne strimler

1 stor søtparika i tynne strimler

Ønsket mengde sopp

1–2 vårløk i tynne ringer

1 klype hakket basilikum

2 finhakkede hvitløkfedd

1/2 ts melasses, ev. sitron for syrlighet

Chili og rosmarin om ønskes



Stekes i olivenolje.

Sami legger nå aktivt ut bilder på Instagram av maten han lager. Han forteller at det begynte som en konkurranse mellom vennene hans hvem som kunne få flest «likes» på matbildene.

Konkurransen vant han, og siden har han fortsatt å legge ut bilder. I dag lager han påskelam på sin egen måte, inspirert fra Syria. Nellik, chili og valnøtter er noen av de spennende ingrediensene han bruker i middagsretten.

Påskelam med tilbehør inspirert fra Syria. Foto: Trine Jasmine Aaseth / NRK

500 tonn lam til påske

Ketema og familien er ikke alene om å spise lam i påska. Tanita Kveinå ved Nortura SA skriver i en e-post til NRK at de antar at det kan være et høyere forbruk av lammekjøtt denne påsken.

– Vi har tidligere år estimert at nordmenn spiser ca. 500 tonn lammestek/lammelår til påske, skriver Kveinå i e-posten.

Årlig kjøper folk 8.289 tonn fersk rent fårekjøtt (lam/sau) i dagligvare inkludert pinnekjøtt. I tillegg kjøper folk ca. 2.800 tonn dypfryst rent fårekjøtt, slik at totalvolumet av rent fårekjøtt er ca. 11.100 tonn inkl. pinnekjøtt og 8.400 tonn ekskludert pinnekjøtt.

– Av regionene ligger Nord-Norge på topp når det gjelder forbruk i forhold til befolkningsstørrelse, forteller Kveinå.