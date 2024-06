Slik kan Avinorstreik ramme Nordland

140 ansatte i Avinor kan bli tatt ut i streik onsdag formiddag, dersom LO Stat og Spekter ikke blir enige.

53 av disse vil være fra Bergen lufthavn, skriver Avinor i en pressemelding. Videre vil flyplassene i Brønnøysund, Førde, Kirkenes, Kristiansand, Oslo og Ålesund rammes.

Meklingsfristen mellom LO Stat og Spekter er midnatt tirsdag, men en eventuell streik vil tidligst ha oppstart 12. juni klokken 12.00.

Hele uttaket kan du lese lenger ned.

For Brønnøysund, som også har offshore helikoptertrafikk, vil uttaket medføre at lufthavnen ikke kan håndtere noe trafikk. Verken kommersiell trafikk, ambulanseflyginger eller offshoretrafikk.

– Dersom streiken blir et faktum, stenger vi for all trafikk. Det er tatt ut personell som er kritisk for at vi skal kunne holde åpent. Det betyr at reisende som har planlagt å fly til eller fra Brønnøysund lufthavn bør vurdere å finne alternative måter å reise på, sier lufthavnsjef Glenn-Robert Johnsen til NTB.

Slik vil streiken ramme:

Bergen lufthavn – 53 ansatte.

Brønnøysund lufthavn – 11 ansatte.

Førde lufthavn – 6 ansatte.

Kirkenes lufthavn – 15 ansatte.

Kristiansand lufthavn – 10 ansatte.

Oslo lufthavn – 27 ansatte.

Ålesund lufthavn – 18 ansatte.