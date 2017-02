Slik holder Forsvarets soldater varmen i kulda

1. Kle deg etter flerlagsprinsippet

Flerlagsprinsippet dreier seg om å ha klær i flere lag for å regulere kroppstemperaturen, slik at du ikke blir for varm eller kald. Klærne skal transportere svetten vekk fra huden for å holde den så tørr som mulig, samtidig som de skal holde kroppen varm. Du regulerer temperaturen ved å ta av eller på lag med klær.



Innerplaggene skal frakte fuktighet vekk fra kroppen mens mellomplaggene skal være mer isolerende. Ytterplaggene skal beskytte mot vind og nedbør. Hvis man er mye i ro og det er veldig kaldt,- kan man bruke tykke forsterkningslagg i tillegg. Ta heller flere tynne lag istedenfor få tykke plagg. Det er enklere å regulere temperatur dersom du har flere plagg, forklarer Jenssen.



2. Bruk ull som innerplagg og unngå bomull

Sebastian Grønlien og Erlend Stue som er i førstegangstjeneste fryser ikke på øvelse i Bodin leir. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Ull er et varmt materiale som isolerer godt, fuktigheten blir liggende utenpå og trekkes ikke inn. Ull holder på varmen selv om den blir våt. Bomull holder på fukt og gjør deg raskere kald, og bør unngås som inner- og mellomplagg. Husk at også undertøy gjerne bør være ull.

3. Vindtett og vannavvisende ytterbekledning

Tettvevd bomull og membran er pustende materialer som er godt impregnert og har venteleringsmuligheter. Gode ytterplagg slipper ut fuktighet, men ikke inn. Jakken bør ha en hette som har plass til luen når hetta er på, samt snøring dersom man støter på uvær. Det er smart å velge bukser som tekniske løsninger for å ventilere, men også slik at man lett kan ta av og på sko.



4. Romslige klær gir mulighet for bevegelse

Hvis du er kald, beveg deg, er et av rådene Forsvaret gir for å holde varmen. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Mellomplaggene bør være litt mer løsittende enn det innerste plagget. Et romslig mellomplagg gir også bedre transport av fukt og varme gjennom luftsirkulasjon. Husk at det er ikke klesplagget i seg selv som skaper varme, men luften i og mellom plaggene.

5. Velg klær som har mulighet for å ventilere eller stramme inn

Idag får du kjøpt mye tøy med tekniske og smarte løsninger som gjør at det er lett å ta av og på tøy, samt ventilere og beskytte mot vær og vind. Sjekk at du har mulighet til å stramme inn hetta. Det kan være lurt å sjekke åpningsmulighet under armene på jakken.

6. Bruk hodeplagg

Velg en lue etter aktivitetsnivået. I kaldt vær bør du alltid ha minst en tynn ullue, siden det er som regel fra hode og hals du mister mest varme. Vær flink til å bruke rett bekledning til rett aktivitet. Hvis man har på en for tykk lue i aktivitet vil du fort begynne å svette og da blir man våt og kald. Velg en lue som dekker hele hodet og holder ørene varme.

7. Bruk romslige sko med plass til ullsokker

Det er greit å kunne bevege tærne i skoen for å skape varme. Bruk sokker av ull direkte på foten for å holde beina varme og tørre. Unngå bomull, da fuktige bomullsokker vil kunne skape gnagsår og når de blir våte blir du garantert kald. Gå gjerne opp i et nummer større i sko på vinteren,- slik at du får plass til tykkere ullsokker og gode såler.

8. Votter isolerer bedre enn hansker

Innervotter bør være av ull og ytterhansker bør beskytte mot vær og vind. Votter gjør at du har plass til å bevege fingrene som igjen vil skape varme. Hansker gir ikke nok beskyttelse eller mulighet til å bevege fingrene når du blir kald.

9. Unngå barbering og kraftig ansiktsvask

Ved barbering og vask fjernes hudens naturlige fettlag. Dette fettlaget beskytter mot kulden. Kuldekremer og fuktighetskremer skal man ikke benytte på vinteren, da disse gjerne inneholder vann. Ute i kulden vil dette fryse til is, noe som kan føre til frostskader.

10. Hvis du er kald, beveg deg

Her er det bare fantasien som setter grenser. Det finnes ufattelige mange leker og aktiviteter man kan gjøre hvis man fryser ute i kulden. Det kan være så enkelt som å gå fort opp en bakke, pushups, squats med hopp, hoppe bukk, grave snøhule eller snøballkrig. Jeg foretrekker å holde meg i aktivitet for å kunne få varme raskere, men passer på å ikke svette for mye.