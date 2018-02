Det var sist fredag at et latvisk vogntog kjørte av veien, rev med seg 100 meter autovern og havnet i sjøkanten ved E10 på Budalsneset i Hadsel i Vesterålen.

Sjåføren ble ikke skadd i ulykken og ble tatt hånd om av kollegaer som kom etter.

Vanligvis blir et vogntog hentet opp av bilbergere i løpet av noen timer, men denne gangen ble det liggende, skriver nettstedet tungt.no.

Årsaken er at ingen visste hvem som ville bli sittende igjen med regninga på anslagsvis 100.000 kroner.

Ettersom vogntoget ligger utenfor veibanen, er det ikke lenger Statens Vegvesen sitt ansvar. Da er det nemlig forurensingsloven som trer inn. I den heter det at det er den som har stått for forurensningen som skal betale, men hvis ikke vedkommende klarer det, må kommunen ta ansvaret.

Står klar

Slik NRK forstår det har det vært mange ulike aktører involvert i saken, både bilbergere, kommunen, oppdragsgiver og transportfirmaet selv.

Teknisk sjef og brannsjef i Hadsel, Øyvind Skjørholm, ønsker at vogntoget blir fjernet snarest mulig. Foto: privat

Bilberger i Kabelvåg Auto, Arild Didriksen, forteller at de har tilbudt selskapet å hente opp vogntoget, men foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.

– Vi har derfor ikke kunnet gå i gang, ettersom vi ikke har fått noe svar fra firmaet eller garanti om betaling, sier Didriksen til NRK.no.

Overfor Tungt.no hevder transportselskapet at Auto Kabelvåg stilte betingelser som gjorde det vanskelig for dem, men at de selvfølgelig skal få ryddet opp.

NRK har tidligere fortalt om utenlandske sjåfører som skylder store beløp og stikker fra regninga etter en redningsoppdrag. Dette fører også til tidvis amper stemning på ulykkesstedet og har ført til at enkelte bilbergere kvier seg for å ta oppdrag for utenlandske vogntogsjåfører.

Didriksen sier de derimot har gode erfaringer med samarbeid med utenlandske firmaer og at de gjerne ville gjort jobben hvis de hadde fått klarsignal.

Vågan er kjent turistattraksjon, men for øyeblikket er det noe skurrer i det naturskjønne landskapet rundt Budalneset på E10. Foto: John Inge Johansen / NRK

Har satt frist

Teknisk sjef i Vågan kommune, Øyvind Stensø Skjørholm, sier selskapet har ønsket å organisere egen berging og at selskapet har hentet inn tilbud fra ulike kranfirmaer i regionen.

Men for kommunen begynner tålmodigheten å ta slutt. Skjørholm forteller at de nå har satt en frist til fredag. Innen da må selskapet ha en konkret plan for når og hvordan vogntoget skal hentes opp.

– Vi må føre en streng linje for å forhindre at vogntog blir liggende og forurense i naturen, samt at det kan ha en prevantiv effekt.

Han sier han har fått tilbakemelding på at vogntoget skal hentes opp på lørdags morgen.

– Hvis ikke vil kommunen gå inn og flytte vraket og fakturere transportøren for kostnaden.