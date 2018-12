Slik får de firbente den beste jula

Hunden blir ofte omtalt som menneskets beste venn, men er mennesket nødvendigvis hundenes beste venner nå i disse juletider? Flere ting kan gå riktig galt for hundene våre når jula bringes inn i huset. Nedenfor kommer det fem tips fra veterinær Hanne Myrnes for at jula skal bli så bra som overhodet mulig for «Fido», «Pluto» og «Rex».

1. Ikke gi hunden sjokolade

Hunder kan reagere kraftig på sjokolade. Kakao kan faktisk være så giftig for hunder at de dør. Veterinæren sier det er viktig å reagere raskt om hunden får i seg sjokolade.

– Du må finne ut hvor mye hunden har spist og hvor mye hunden din veier, sier hun.

Større hunder tåler mer kakao enn mindre hunder, og jo mørkere sjokoladen er jo farligere er det for hunden.

– Hvis hunden din har fått i seg mye og mørk sjokolade bør du kontakte dyrlegen. Er det kort tid siden kan vi hjelpe til å sjokoladen ut igjen, og er det lengre tid siden vil vi begrense forgiftningen, sier Myrnes.

Selv om hunden din er glad i sjokolade bør du styre unna. Hvis hunden din får i seg sjokoladen kan det få fatale følger. Foto: Rita Birkeland, Bøverdalen

Myrnes sier at sjokoladeforgiftning er den vanligste formen for forgiftning hos hunder.

– Det skjer ganske ofte. Noen blir veldig dårlige og noen dør.

2. Dette kan du gi i stedet

Hunder tåler fin å spise menneskemat, så lenge det er rene produkter. Myrnes advarer på det sterkeste å gi hundene restene fra julemiddagen.

Les også: Kjøper eget juleøl til hunden

– Ikke gi hunden din pinnekjøtt eller ribbe. Ribba er altfor fet og pinnekjøttet er altfor salt. Da kan de få alvorlige problemer, sier hun.

Hvis du ønsker å gi hunden din kjøtt i jula må du passe på at det ikke er bein, saus eller krydder på kjøttet. Da kan du måtte være våkene hele natten med en hund med oppkast og diaré.

– Du kan gi helt rent kjøtt, som er varmebehandlet, sier hun.

3. Gi noe du vet de tåler

Det er lett å tenkte at man skal være ekstra snill med dyrene når det er jul, men ifølge Myrnes er det snilleste du kan gjøre mot hunden din å gi noe du vet den tåler.

Ikke gi hunden din ribbe til julemiddagen. Hunden din er ikke glad i verken krydder eller fet mat. Foto: Jon Marius Hyttebakk / NRK

– Det er for så vidt en god tanke at man skal gi de noe ekstra til jul, men ikke eksperimenter med maten til dyrene. Da kan du gjøre deg selv en bjørnetjeneste, sier hun.

Også dyrlegene rundt omkring i landet blir glad om du passer på å kun gi hunden din mat du vet den tåler.

– Faktum er at vi bruker mye tid på våre vakter i jula på å behandle hunder for oppkast fordi folk har prøvd å være snill mot dyrene sine og gitt de mat de ikke er vant med. Det er ikke gøy for hunden, det er ikke gøy for eieren og det er ikke gøy for dyrlegene.

4. Sett gjerde rundt juletreet

For at det skal bli skikkelig jul må juletreet på plass i stua, men for hunden kan det fort oppfattes som spennende på helt andre måter enn deg.

– En hannhund kan jo oppfatte dette som noe de kan markere på, og det blir ikke gøy, sier hun og sikter nok til vaskejobben som følger etter en slik misforståelse fra din firbeinte venn.

Julepynten som henger på treet kan ikke bare bli ødelagt, men kan også ødelegge hunden din.

Et tips for å unngå at det oppstår uhell er å gjerde inn juletreet. Da slipper du at hunden skader seg på glassjulepynten. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Hvis det er mye spennende julepynt på treet kan det skje at de river ned både pynten og treet. Hvis hunden spiser på pynten kan det skade den. Jeg pleier å gjerde inn treet, så slipper vi noen uhell, sier hun.

5. Spør dyrlegen om du er i tvil

Det er ikke bare sjokolade, ribbefett, salt og saus som er farlig for dyrene. Myrnes anbefaler at du undersøker hva som kan være giftig og tar kontakt med dyrlegen dersom hunden din har fått i seg noe den ikke skal.

– Både nøtter, druer og rosiner kan være farlig for dyret, så ta gjerne et nettsøk for å være sikker, sier hun, men ikke nøl med å ta kontakt.

– Når dyrene viser tegn til ubehag eller oppfører seg unormalt og du er i tvil er det bedre å spørre enn å få en syk hund, sier hun til slutt.