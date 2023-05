Slik blir 17. mai i Nordland

Det nærmar seg nasjonalsong, tog og eting av is til den store gullmedalje.

I Nordland skal reporter Frida Brembo lose deg gjennom nasjonaldagen.

– Eg gler meg veldig! Det er mange år sidan Narvik var representert i 17. mai-sendinga på NRK, som er eit kjært program for dei fleste på nasjonaldagen, seier Brembo.

På TV startar sendinga klokka 07:50 på NRK1.

Programleiar Nadia Hasnaoui er på plass framfor Det kongelege slott i Oslo frå klokka 07.50. Her skal ho leie sendingane gjennom dagen på NRK1.

– Enten du vel å feire dagen på sofaen, i hagen eller i nærmiljøet, kan vi alle vere saman heile dagen! Vi har invitert nokre herlege gjestar som elskar 17. mai og som på forskjellig vis vil formidle kva dagen betyr for dei, seier Nadia Hasnaoui i ei pressemelding.

– Her spenn det frå sjampanjefrukost til djupt samfunnsengasjement, fortel ho.

– Håpar på god stemning

Gjennom NRK sine distriktskontor får NRK vere til stades i heile landet på nasjonaldagen. Det vil også bli vist 17. mai-feiringar frå andre stader i verda.

Frida Brembo, som er stasjonert i Narvik, håpar på god stemning og glade menneske.

– Det er ikkje alle som kan seie at dei har eit ekte 17. mai-tog, men det har vi i Narvik. Vi skal på togtur på Ofotbanen og vi skal innom barnetoget.

– Så blir eg sjølvsagt glad for tips om nokon gjer sprell også.

Gråvêr og regn

Om du skal ut på vift i løpet av dagen i Nordland, kan det verke som at du bør ha paraplyen tilgjengeleg.

Det er meldt lågt skydekke og litt nedbør, seier meteorolog Per Egil Haga.

– For Nordland sin del så har vi nok ikkje dei beste utsiktene. Det vi ser no i vêrutviklinga er at vi truleg får ein lågtrykksaktivitet frå Atlanterhavet og inn i Norskehavet.

Det betyr at det truleg blir gråvêr i Nordland på 17. mai. Størst håp om opphaldsvêr kan ein ha i indre Salten.

Haga forsikrar om at det ikkje er snakk om nedbør i bøtter og spann, men at det er sannsynleg med litt yr og nedbør i løpet av dagen i Nordland.

Han understrekar at det er eit stykke fram i tid, så prognosane er med varsemd.

– Men det er meir sannsynleg med regn enn med opphaldsvêr 17. mai i Nordland.