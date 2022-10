Ulovlig å ta bilde av kystvaktbase – bilder av den florerer på internett

11. oktober ble fire russere arrestert i Mosjøen.

Noen dager tidligere hadde politiet mottatt tips om at personene hadde tatt ulovlige bilder av kystvaktbasen på Sortland.

De fire ble siktet etter lov om informasjon paragraf 6 første ledd, jf. paragraf 3 annet ledd:

for å ha gjort opptak av eller på annen måte brukt informasjon som gjelder bestemte angitte skjermingsverdige objekter eller aktivitet som pågår i eller ved slike objekter.

Ei uke senere ble russerne løslatt fra varetekt. Politiet hadde ikke funnet bilder av noe ulovlig.

Men hvor hemmelig er egentlig kystvaktbasen i Sortland?

Florerer på internett

Kystvaktbasen ligger midt i Sortland sentrum.

Et søk på internett med «Kystvaktbase Sortland» gir mye informasjon.

Adresse

Telefonnummer

Størrelse

Oppgaver for de ansatte

Masse bilder

Sortlandsbrua går over Sortlandssundet. Står du midt på brua og ser sørvest vil du se kystvaktbasen.

Basen vises på kart. I Google Maps finnes det bilder av basen fra to sider samt et bilde av ansatte i en båt.

Kystvaktbasen ligger midt i Sortland sentrum, like ved Kiwi Havnegata og Circle K Sortland. Foto: Nasjonale sikkerhetsmydnigheter

Tidligere har NRK omtalt at russiske trålere har lagt side om side ved basen.

Basen virker ikke å være spesielt hemmelig. Det samme gjelder en rekke andre militære områder NRK har sett nærmere på, som for eksempel Ørland flystasjon og Haakonsvern.

Likevel:

– Sikkerhetsloven sier at det ikke er lov til å fotografere militært område. Det skal stå skilt rundt alle slike baser, sier Torill Herland, kommandørkaptein og kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret.

Hva kan være skadelig?

Så hva kan egentlig være skadelig for Forsvaret at det blir tatt nye bilder når det eksisterer mange bilder av et skjermingsverdig objekt allerede? Hva er det som er sårbart?

Tidligere etterretningssjef Ola Kaldager er klar i sin sak.

– Etterretningstjeneste er et puslespill med mange små biter.

– Etterretning har det i seg at man hele tiden vil vite mer. Kommer man nært nok kan man fotografere mennesker og aktiviteten som er der.

– Men klarer man seg ikke med bilder som allerede eksisterer for å få oversikt?

– Hvis man hele tiden skaffer seg nye detaljer kan det gjøre at man får en total oversikt over hvem som gjør hva, og i verste fall hvor menneskene bor. Det handler om å få vite alt. Det er ofte målsettingen hvis man har vonde hensikter, sier han.

– Men bestemmelsene i lovverket har vært der i mange år. Det kan virke som at det først nå er rettet et tydelig søkelys mot dette. Hvorfor tror du det er sånn?

– Dette har med den naiviteten som har eksistert. Nå er alle ører og øyne rettet mot at dette er noe vi ikke vil ha, mens man i 20 år kanskje ikke har tatt det så høytidelig. Det straffer seg, sier han.

Må følge opp tips

Et par dager etter tipset om at russerne tok bilder i Sortland ble den russiskregistrerte bilen stoppet i en tilfeldig kontroll i Mosjøen.

Under kontrollen fant politiet ut at registreringsnummeret stemte med tipset de hadde fått tidligere.

Gaute Rydmark, politiadvokat i Nordland politidistrikt sier de var nødt til å reagere på tipset.

– Når man får konkrete holdepunkter på at det er brudd på fotoforbudet, må man nesten agere på det, sier han til NRK.

Politiadvokat Gaute Rydmark sier politiet er nødt til å agere på tips om brudd på fotoforbud. Foto: Christer Aass / Politiet

På spørsmål om hvor streng man vanligvis er på slike fotoforbud svarer han at det er vanskelig å si noe generelt om.

– Man må følge opp tips som kommer inn. Det er vanskelig å si hvor streng man generelt sett er. I slike saker er man mest avhengige av publikum. Det er ofte de som observerer det. Slik situasjonen er nå er publikum mer observante på mistenkelig aktivitet.

Russerne har hele tiden hevdet at de er turister på gjennomreise. Den hypotesen har blitt styrket gjennom politiets etterforskning.

Handler ikke om nasjonalitet

– Er det tiden vi er inne i nå som gjør at det reageres mot disse russerne og ikke andre turister?

– Når man har fått et tips om at det skal ha vært fotografert og man i ransakelse finner veldig mye fotoutstyr så blir det fort en større situasjon hvor man må ha en avklaring på hva som faktisk har skjedd, svarer Rydmark og legger til:

– Hvis de hadde kun et kamera eller en mobil med seg kunne det vært sjekket ut ganske fort.

– Er det skjerpende at det er snakk om russere?

De fire russerne ble arrestert av politiet i Mosjøen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– De ble varetektsfengslet på grunn av fare for bevisforspillelse. Det er uavhengig av hvilken nasjonalitet de har.

Rydmark forklarer videre at det ikke er mistanke om droneflyvning og at de ikke har funnet telelinser.

– Har man kommet til bunns i hvem disse personene er?

– Det vi har funnet ut hittil er at det er russiske turister. Alt tyder på det.

Tar du et bilde av Sortland sentrum vises basen godt. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Hva som skjer med siktelsen fremover må PST svare på opplyser Rydmark.

– Tar politiet noe selvkritikk på håndteringa?

– Nei, det må man se på. Det må gjøres ei vurdering på det når det har gått litt tid, noe vi gjør i alle saker. Da må man se på hva man har gjort og om man burde gjort noe annerledes.