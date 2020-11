Slet med magesmerter i årevis – nå hjelper han andre som ikke tåler gluten

Helt siden starten av tenårene har Nicolai Wahl fra Gravdal i Lofoten hatt problemer med magen.

For 15 år siden var han hos fastlegen og tok flere tester, uten å få et klart svar på hva som var årsaken til smertene og plagene.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde irritabel tarmsyndrom, som ofte skjer når man ikke finner ut hva som er årsaken til mageproblemer, som sier han først trodde problemet var at han ikke tålte laktose.

Men så på en tur til matbutikken en vårdag i 2019 ble han plutselig veldig dårlig.

– Jeg fikk så kraftige og vonde luftsmerter i magen at jeg måtte sette meg rett ned på gulvet. Da bestemte jeg meg for å dra til legen igjen, fordi jeg kunne ikke leve sånn resten av livet, forteller 29-åringen.

Nicolai Wahl visste lenge ikke hva som var galt. Foto: Henriette Iversen

En overraskende beskjed

Etter å ha vært hos fastlegen i Bodø, der han har bodd de ti siste årene, fikk han den overraskende beskjeden om at han ikke tåler gluten.

– Etter en blodprøve mistenkte legen at jeg hadde cøliaki og sendte meg til en tarmundersøkelse på sykehuset. De så med en gang at jeg hadde cøliaki, fordi tarmene mine var så ødelagte.

Cøliaki er en autoimmun sykdom som skyldes en overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt.

– Jeg ble glad for å endelig få en diagnose, men samtidig synker det inn hvor mye mat du plutselig ikke kan spise.

Fakta om glutenintoleranse Ekspandér faktaboks 7-8 % av befolkningen tåler ikke gluten. 1-2 % har cøliaki, 5-7 % har ikke-cøliakisk glutensensitivitet, svært få har DH eller hveteallergi.

Ca. 100 000 personer har cøliaki, men kun 20 % av disse har fått en diagnose. Det vil si at ca. 80 000 personer går rundt med plager de ikke kjenner årsaken til.

Gluten er protein som finnes i hvete, rug og bygg og alle varianter og hybrider av disse kornsortene som durumhvete, spelt, emmer, enkorn, tritikale og kamut.

Hos en cøliaker som får i seg gluten, vil tynntarmens slimhinne bli betent, tarmtottene redusert, og evnen til å absorbere næringsstoffene i maten vil svekkes. Kilde: Norsk cøliakiforening

– Alltid gått forbi hylla

Etter at Nicolai Wahl fikk diagnosen ble den første turen på butikken en smule overveldende.

– Plutselig måtte jeg legge om til en helt ny livsstil. Jeg måtte faktisk stoppe ved allergihylla, som jeg aldri har brydd meg om før. Det var en ny verden for meg.

Selv om Wahl ble positivt overrasket over utvalget i butikken, var det vanskelig å sette seg inn i så mange nye produkter på en gang.

For å hjelpe både seg selv og andre i jungelen av glutenfrie produkter startet han kontoen «Trutenutengluten» på Instagram.

– Det startet som en personlig matdagbok, men så skjønte jeg at det er behov for en slik konto fordi mange begynte å følge med.

På kontoen, med nesten 3000 følgere, tester og rangerer han glutenfrie produkter som selges i butikk og på nett i Norge.

Uviten om egen sykdom

Ifølge Norsk cøliakiforening har rundt 80.000 personer i Norge cøliaki uten å ha fått en diagnose. De går dermed rundt med plager som de ikke kjenner årsaken til.

– Før i tiden var cøliaki en av de siste mulighetene legene sjekket. Men heldigvis har kunnskapen blant leger økt betraktelig de siste årene, sier generalsekretær i foreningen, Knut H. Peterson.

Til tross for en dobling i antallet diagnoser de siste fire årene, er det mange igjen som lider unødig.

– Vi er for flinke til å akseptere at det bare er sånn, også blir man ikke undersøkt. Vi prøver å komme ut med mer informasjon om hvordan plagene kan være varierte og i forskjellig styrke.

Generalsekretær Knut H. Peterson i Norsk cøliakiforening.

Peterson er glad for at Nicolai deler sine erfaringer på Instagram, slik at folk kan få en bedre hverdag.

– Det er blitt en bra informasjonsflyt som kommer alle oss andre til gode. Med mulighetene dette gir oss kommer det mange nye aktører på banen som bidrar positivt.

Både besteforeldre og unge

Nylig tok Wahl initiativ til å arrangere en glutenfri festmiddag ved Thon Hotel Nordlys i Bodø, der han jobber til daglig. Hele menyen var gluten- og laktosefri, og arrangementet ble gjort i samarbeid med Norsk Cøliakiforening i Nordland.

– Det ble en stor suksess, som vi fikk gode tilbakemeldinger på fra gjestene.

– Jeg får meldinger fra unge som nettopp har fått diagnosen, og fra bestemødre som vil ha tips til hva de kan servere barnebarn med cøliaki. Det er utrolig koselig og da føler jeg virkelig at jeg hjelper, avslutter han.