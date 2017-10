Slåssing i Bodø og Mosjøen

Politiet har sikret seg video etter at flere personer var involvert i et slagsmål ved Stormyra i Bodø i natt. Ingen ble alvorlig skadet. I Mosjøen er to menn i 20- og 30-åra under etterforskning etter slåssing. Den ene fikk skadet en finger, den andre fikk et kutt i panna.