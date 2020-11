Hvilken rolle spiller de hvite dottene på himmelen for klimaet?

Spørsmålet er en nøtt for forskerne. De vet at skyer spiller en stor rolle. Men nøyaktig hvor stor, har de ikke klart å finne et tydelig svar på enda.

Når ulike klimamodeller gir ulik grad av oppvarming for samme utslippsscenarioer, så handler det stort sett om at man er usikker på hva som blir å skje med nettopp skyene.

Det forteller professor Trude Storelvmo.

– Skyer har vært en stor utfordring for oss lenge, og forskes mye på. Med denne studien er vi litt nærmere svaret, sier Storelvmo til NRK.

Ny studie ute denne uka

Nordlendingen er tilknyttet Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, og har også en bistilling ved Nord universitet i Bodø.

Studien hun viser til kom ut i Nature Geoscience denne uka.

Her forsøker de å bli litt klokere på skyenes innvirkning på klimaet og hvordan de kan endre seg som følge av klimaendringer.

– Det vi forstod for noen år siden var at skyer så langt har fungert som en «bremsekloss» for klimaendringene, innleder professoren.

Skyene de har studert er såkalte blandingsfaseskyer – «mixed-phase clouds» på engelsk. De har hatt en avkjølende effekt på klimaet, forklarer Storelvmo.

Grunnen er at disse skyene består av en blanding av is og vann. Når det blir varmere, blir det litt mindre is og litt mer flytende vann i dem.

– Det som skjer da er at de reflekterer mer sollys. Dermed får de en mer avkjølende effekt, som på en måte har vært med å dempe oppvarminga så langt.

Klimaforsker Trude Storelvmo. Foto: Astrid Rommetveit / NRK

Når isen smelter ...

I studien har de sett nærmere på hva som skjer med disse skyene når det blir varmere.

Det de har funnet ut, er at den dempende effekten kan komme til å bli borte. Med andre ord mister vi denne «bremseklossen» skyene har stått for.

Som Universitetet skriver på sine nettsider: «Når isen i skyene smelter til dråper, reflekterer de mer sollys. Problemet er at det til slutt ikke er mer is igjen å smelte».

– Hva skjer da?

– Da vil oppvarminga akselerere kraftig, slik at vi på det tidspunktet får mer oppvarming per økning i drivhusgasser.

– Idet det skjer så beveger vi oss fra et klima som kanskje har moderat følsomhet for økning i drivhusgasser, til et som kanskje er mye mer følsomt.

Mye usikkerhet om skyer

Storelvmo og forskerkollegaene har anslått at denne effekten langt på vei kan forsvinne når oppvarmingen har nådd tre til fire grader, i forhold til pre-industriell tid.

Budskapet til forskerne er derfor at det er viktig å nå målene man har satt seg i Parisavtalen. Altså; begrense temperaturøkningen til maks to grader.

– Vi kan nok si at vi allerede hadde krysset 1,5 grader og kanskje to grader også på dette tidspunktet, om vi ikke hadde hatt denne bremseklossen. Det er i alle fall det våre beregninger viser.

Samtidig er det knytta mye usikkerhet til hvordan skyer kommer til å endre seg i et varmere klima, bemerker Storelvmo.

– Hvor finner man disse skyene?

– De er ikke sjelden. Det er derfor de blir så viktige i global klimasammenheng. Men er spesielt vanlige i Sørishavet.

– Solid

Seniorforsker Camilla Weum Stjern ved CICERO kjenner forskerne bak studien, og sier hun opplever dette som et grundig stykke arbeid.

Hun sier det er helt klart at klimaendringene påvirker skyene på mange ulike måter.

– Men det er så mange kompliserte prosesser som spiller med og mot hverandre at det er svært vanskelig å si om en global oppvarming vil gjøre skyene totalt sett mer eller mindre avkjølende enn det de er i dag, sier Stjern.

Rasmus Benestad er seniorforsker ved Meteorologisk institutt. Foto: met.no

Også Rasmus Benestad, seniorforsker ved Meteorologisk institutt, sier studien er solid.

– Det er kjempeinteressant! Skyer er blant de mest usikre tingene vi har i klimamodellene våre.

Han påpeker samtidig at klimaet handler om mer enn temperatur. De har sett at endringene også påvirker vannets kretsløp og nedbørsmønstrene.

– Arealet på kloden hvor det regner, har minket. Det regner mer konsentrert på mindre områder. Da får du det mer ekstremt der det regner og mer tørke der det ikke regner, forteller Benestad.