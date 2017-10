Skulle hente penger

Den fornærmede mannen fra Harstad forklarer seg nå i Ofoten tingrett. Han forklarer at han og avdøde skulle hente penger hos tiltalte, og at de møtte ham utenfor Rema 1000 i Ballangen. Ifølge fornærmede var det snakk om et mindre beløp på 2000–4000 kroner. Beløpet knytter seg til salg av hasj.