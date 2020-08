Skulle besøke ektemannens grav – snublet over gravemaskin

I helga fortalte NRK om sjokket Thor Solø fikk da han skulle besøke grava til sin yngste sønn, som ble revet bort i mars. Han kunne nesten ikke tro sine egne øyne.

Oppå grava til sønnen og på nabograva sto en traktor henslengt.

Mandag blir NRK kontaktet av Elna Regine Andersen i Vadsø.

Søndag kveld skulle hun stelle graven til ektemannen. Noen graver lenger bort, står en gravemaskin parkert midt oppå en grav.

Synet av gravemaskinen kloss inntil gravstøtten sjokkerer henne.

Gravemaskinen har stått slik i fire dager. Foto: Elna Andersen / NRK

– Er dette verdig de døde? Det er uhørt. Er all respekt for de døde, og pårørende borte, sier hun.

Samtidig følte hun på sinne.

Andersen ble så opprørt at han skrev om opplevelsen i sosiale medier, og det hun fortalte har fått mange til å reagere.

– Det kokte over. Hvis de pårørende hadde kommet, ville de ikke kommet til graven overhodet. Det føles utrolig trist og sårende, sier hun til NRK.

Vadsø kommune: – Beklager

Michael Møller-Davidsen er kirkeverge i Vadsø. Han beklager det som har skjedd, og lover full skjerpings.

Han forklarer at gravemaskinen ble parkert på graven etter å ha vært i bruk torsdag. Allerede neste dag skulle den være klar til jobb med å planere ut gravsteder.

Men planeringen som skulle skje på kirkegården fredag ble avlyst.

– Plassering av gravemaskiner burde helt klart ikke ha vært foran et eksisterende gravsted, og burde også ha vært flyttet når man fant ut at det ikke skulle jobbes allikevel. Det er beklagelig og rutiner for gravearbeid på gravlunden vil bli skjerpet, skriver han i en e-post til NRK.

– Slik kan vi ikke ha det

Mandag morgen var gravemaskinen fjernet, men det er fortsatt dype spor på graven hvor den sto parkert i fire dager. Foto: Elna Andersen

Ifølge gravferdslovens forskrift om forvaltning av gravplass, skal gravsteder forvaltes med orden og verdighet.

Det opplyser gravplassrådgiver Åse Skrøvset i Norsk forening for gravplasskultur.

Hun reagerer når hun får se bildene NRK har fått tilsendt.

– Du skal aldri sette fra deg maskinelt utstyr på en grav når du går fra gravplassen. Slik kan vi ikke ha det, sier Skrøvset.

Det står ingen steder i forskriften at man ikke kan sette fra seg en gravemaskin eller utstyr på en grav.

– Men de generelle reglene sier at slikt arbeid må skje med orden og verdighet.

Gravplassrådgiver Åse Skrøvset i Norsk forening for gravplasskultur. Foto: Norsk forening for gravplasskultur

Hun har ikke tall på hvor mange slike hendelser som bli registrert i løpet av et år.

Men hun er kjent med at antallet har økt i takt med at kommuner setter gravearbeid ut på anbud til eksterne.

– Tidligere ble gravearbeid i større grad utført kommunens egne ansatte. Uansett har Kirkelig fellesråd ansvar for å sørge for at de som utfører oppgaven får nødvendig informasjon slik at oppgaven utføres innenfor lover og regler.

Skrøvset forteller at de opplever «litt rare ting om sommeren».

– Det er noen som ikke har den nødvendige ryggmargsrefleksen for hvordan man oppfører seg på et gravsted. Hvis man da er uoppmerksom kan slikt skje.