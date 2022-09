Runar Espejord fyrte løs etter poengdeling mot Haugesund

– Dette er noe vi jobber for å løse sammen. Og vi må bare fortsette. Hvis ikke kan vi bare ta av oss hatten og legge oss i grava, sier Runar Espejord til Eurosport.

Perlescoringen hans like etter pause holdt ikke helt inn i kampen mot Haugesund søndag. Gjestene kontret inn en utligning ti minutter senere. Faktisk kunne Haugesund ha stukket av med alle tre poengene, da de fikk noen muligheter mot slutten av kampen.

– Det er en kamp hvor vi er nært i perioder, men vi klarer bare ikke å få ballen i mål. De har noen muligheter også, så vi kan ikke si oss fornøyde med dette, sier Glimt-spissen.

Selv om Glimt har prestert godt i Europacupen, har de slitt i eliteserien. Gultrøyene har ikke vunnet en hjemmekamp i serien siden 20. august. På de tre siste kampene har den regjerende mesteren kun tatt ett poeng.

– Vi har hatt ting vi har plages med, som vi jobber for å løse. Men alt går ikke alltid på skinner og det kan ta tid, sier Espejord.

For øyeblikket ligger Glimt på fjerdeplass. Molde ser ut til å bli seriemester. Men kampen om andre og tredjeplassen, som gir Europacupspill, har tilspisset seg.

I KRYSSET: Isak Helstad Amundsen (til venstre), Runar Espejord og Patrick Berg jubler etter Espejords vakre scoring, men det holdt ikke helt inn. Foto: Ola Helness / NRK

Skuffet Patrick Berg

– Det handler om å prestere, da vil resultatene komme. På dette nivået får du det du fortjener. Først og fremst må vi få ting til å flyte igjen, sier Espejord.

Heller ikke Glimt-kaptein Patrick Berg var fornøyd etter poengdelingen mot Haugesund.

– Det var en frustrerende kveld. Til tider klarer vi å skape de rommene vi ønsker. Men det er i for korte perioder, og periodene der Haugesund får styre kampen blir litt for lange, sier Berg.

– Dere taper terreng i tetstriden?

– Ja, men vi er trygge på at vi skal klare å håndtere det. Vi vet vi kan mye bedre enn det vi har prestert de siste kampene. Samtlige må ha ønsket om å få det ut og så må vi bare jobbe hardt for det.

Én som derimot smilte litt lurt etter søndagens kamp, var Haugesund-trener Jostein Grindhaug. Laget hans har nå klatret opp på en tiendeplass.

STRAFFE?: Publikum og Bodø/Glimt-spillerne ropte på straffe etter denne duellen i slutten av andre omgang. Foto: Ola Helness / NRK

– Kampen er for så vidt jevn. Glimt er bra og vi henger litt i stroppene til tider. Men vi spiser oss mer og mer inn i kampen. Utligningen er fortjent, og vi har også mulighet til å ta de siste poengene, sier han.

– Vi er i bunnstriden, da må vi plukke poeng og sørge for at vi er i eliteserien neste år også.

Nå venter det landslagspause frem til 1. oktober. For Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt kommer det på et kjærkomment tidspunkt, etter en periode med mange kamper på kort tid.

– Vi har stått i et ekstra tøft kampprogram, det merkes. Alt annet ville vært unaturlig. Samtidig liker vi at det er sånn. Vi får utfordringer og høydepunkter to ganger i uka. Det må vi bare akseptere, og løse det i de gjenstående kampene, sier Glimt-treneren.