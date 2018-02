Skreiens rolle over hele verden: – I Tyskland kalles den «Das gold der Lofoten»

Er det noe som skriker norsk tradisjonsmat, så er det skreimølja. Den kjente nordlandsretten av skreitorsk, lever og rogn har en spesiell plass i hjertet til hundretusener av nordmenn. Men vet du hvordan den tilberedes i utlandet?

I 2017 satte Norge ny rekord for sjømateksport med 94,5 milliarder kroner, og skreieksporten øker i takt med utviklingen.

Norges sjømatråd har kontorer over hele verden, og bruken av skrei er noe som frontes hardest.

Les også: Det du trenger å vite om forskjellen på skrei og kysttorsk

Hamburg, Tyskland

– Her i Tyskland kalles det bare «Das gold der Lofoten», eller «Gullet fra Lofoten».

Det sier Gitte Hannemann Mollan, som er fiskeriutsending for Norges sjømatråd i Hamburg i Tyskland. Hun er også ansvarlig for markedet i Polen. Mollan forklarer at tyskerne har trykket skreien til sitt bryst.

Gitte Hannemann Mollan, Norges sjømatråd Foto: Norges Sjømatråd

– Det har blitt veldig populært i Tyskland! Det er på svært mange menyer på tyske restauranter og havner i de fleste fiskedisker. Mediedekningen har også vært omfattende positiv. I fjor hadde vi fiskeriministeren her på åpningen av skreisesongen.

Mollan har vært i stillingen i ett år, og forklarer at konseptet med sesongvare i Tyskland er noe helt spesielt.

– Aspargessesongen, Spargelzeit, er jo som en religion i Tyskland. På samme måte har skreisesongen blitt stort. Det er kanskje ikke skreimølje på menyen, men hvem vet, sier Mollan.

Hun forteller at tyskerne serverer skreien med en sennepssaus, og gjerne med pepperrot i sausen.

Madrid, Spania

Hildegunn Fure Osmundsvåg har jobbet og vært bosatt i Madrid i fem år, og der har skreien fått et ordentlig fotfeste.

– Det er helt utrolig hvordan veksten har vært her de siste årene. Det er helt klart at Spania er et av de største skreimarkedene i verden. Spanjolene er veldig opptatt at fisken skal være av høy kvalitet og fersk, og sånn sett er skreien perfekt.

Osmundsvåg forklarer at spanjolene setter pris på selve fisken, og at det avspeiles i måtene den tilberedes på.

– De bruker som oftest fisken i oppskrifter som er kjent i Spania fra før. Det er ofte olivenolje og tomatsaus, men fisken står alltid i sentrum. De er svært begeistret over at den skiver seg så lett og hvor perlemorshvit den er.

– Hvor mye eksporteres til Spania?

– Ser du på skreisesongens måneder fra januar til april, mener jeg at tallet ligger på 4000 tonn direkte fra Norge. Skrei med kvalitetsmerke hadde en vekst på 35 prosent.

Shanghai, Kina

Sigmund Bjørgo har vært fiskeriutsending i Kina i sju år, og er stasjonert i Shanghai. Han forklarer at de først og fremst fokuserer på å markedsføre norsk torsk i seg selv.

– For å si det enkelt, så vet ikke kineserne hva skrei er. Det er ikke et ord for det her. Faktisk er det ikke noe godt kinesisk ord for «torsk», siden kineserne kaller all torsk og hvit fisk for nettopp «hvit fisk», eller «xueyu».

Svømmeblære fra torsk tilberedt i Kina Foto: Norges Sjømatråd

Bjørgo forklarer at norsk fisk har fått en boost i Kina de siste årene, og at måten torsken selges på er spesiell for regionen.

– Det begynner å få et godt fotfeste i de største byene. Vi markedsfører det som Norwegian arctic cod, og den selges som regel i kotelettformat. Det er et format som knapt har blitt brukt i Norge siden 80-tallet. Kineserne liker at det er bein i fisken, siden det symboliserer ferskhet.

Sammenliknet med vanlig hvit hverdagsfisk er skreien dyrere i Kina, men den er fortsatt mye billigere enn laksen. Skreien selges for rundt 120 kroner kiloen.

– Hvordan tilberedes den?

– Det er fryktelig mange måter å gjøre det på i Kina. Det er vel åtte forskjellige offisielle kjøkkenretninger og enda flere lokale. Den steames, friteres, kokes, dampes og så videre. Det blir vanskelig å trekke fram én bestemt metode, sier Bjørgo.

Mumbai, India

Yogi Shergill er Norges sjømatråds prosjektleder i India, og har hatt stillingen i snart to år. Han forklarer at India ser på norsk torsk som en luksusvare, og at skrei ikke har fått fotfeste i landet enda.

– I India importeres det lite fisk fra Norge i forhold til hvor mange som bor her. I fjor ble det importert 10–20 tonn torsk, og dette selges som regel til fine restauranter og femstjerners hoteller.

Grunnen til at torsken er såpass eksklusiv er de høye tollavgiftene som er lagt på fisk importert fra utlandet.

– All behandlet fisk blir automatisk ilagt en tollavgift på 30 prosent. Det eneste unntaket fra Norge er hel laks. Der klarte norske myndigheter å forhandle seg til at ubearbeidet laks kun ilegges 10 prosent tollavgift.

– Hvordan tilberedes torsken?

– Indisk mat er jo tradisjonelt sett mye krydder. Vi prøver å fremheve at det ikke er vits i å kjøpe dyr fisk bare for å drukne den i krydder og saus. Det finnes tandoori-torsk som ikke er så krydret, men ellers er jo de fleste hotellene kontinentale. De tilbereder den rimelig likt som resten av verden.

Boston, USA

I byen Boston i delstaten Massachusetts i USA, har torsken en helt spesiell rolle. Her har arbeidsinnvandring fra blant annet Norge sørget for at fisken står sterkt på middagsbordet.

– Torsken var jo en av grunnene til at europeerne kom hit. Torsk og hyse har spesielt etablert seg på grunn av den katolske kirkens «Fish Friday», som går ut på at folk ikke skal spise kjøtt på fredager.

Slik ser en skreirett ut på restauranten Cull & Pistol i New York. Foto: David Seigal

Det sier Egil Ove Sundheim som også jobber for Norges sjømatråd. Han sier at de i flere år har prøvd å markedsføre skreien i USA, og at det har gått tålelig bra.

– Skreien har blitt mer og mer populær, men er jo i begrenset kvanta her. Likevel er det flere eksportører som får den inn fra Norge, og du kan eksempelvis få den hos Whole Foods og diverse restauranter her i området.

Lagos, Nigeria

En skulle kanskje ikke tro at Afrika er et naturlig sted for skreitorsken, men i Nigeria er den hovedingrediensen i nasjonalretten – som tørrfisk.

I 2014 laget NRK en sak på at Nigeria overgikk Italia når det kom til import av tørrfisk fra Lofoten.

Trond Kostveit er prosjektleder for Norges sjømatråd i Nigeria, og sier at eksporten har vært i lang tid.

Sjekk av skrei som godt kan havne i Nigeria, Stø i Vesterålen Foto: Leif Godvik

– Mesteparten av torsken som eksporteres til Nigeria er i tørrfiskform, og brukes i supper og stuing. Denne importen stammer tilbake til 1890-tallet.

– Hva er spesielt med denne importen?

– Det mest spesielle er kanskje at tørket fiskehode fra Lofoten er svært populært. Dette fordi det er den billigste delen av fisken, og er det som blir spist mest hjemme hos folk, sier Kostveit.