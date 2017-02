Skredfare i Nord-Norge

Det er betydelig stor fare for snøskred i hele Nordland, Troms og Finnmark, og da særlig i Troms. Det melder varsom.no. Nettstedet ber turgåere holde seg unna leområder med fersk fokksnø, og at vekta av en person kan utløse skred her. Skredfaren er høyest i områder som har fått mest vind og nedbør.