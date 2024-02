Skred over fylkesvei – Bil står fast

Politiet melder at det har gått et skred over fylkesvei 7628 på Rysstad ved Vågan i Svolvær.

Ingen skal være tatt av selve skredet, men en bil har kjørt inni det og står fast.

Veien er nå sperret. Politiet har varslet videre til VTS som gjør vurderinger sammen med entreprenør om veien kan åpnes.