Sky Dancer er båten som tar med seg Venke Knutson og Ingrid Remvik Leirvik til Oslo.

Målet med turneen er å skape gode menneskemøter, sier Knutson entusiastisk. Hun sier at en milepæl er nådd:

– Vi har plassert ut over tre tusen kopper i hele landet. De gode nyhetene er at det blir ikke tomt for kopper. Vi bestiller nye når det trengs, sier hun.

Skravlekoppen åpner for samtaler med dem som har lyst. Foto: Apeland

Bakgrunnen for turneen og konseptet med skravlekoppen er ønsket om å motvirke ensomhet.

Tall fra Norstat viser at 26 prosent av befolkningen føler på ensomhet. En kopp KAN motvirke dette. I ungdomsgruppa mellom 18 og 29 år er det hele 41 prosent som kjenner på denne følelsen.

Den grønne koppen som skravlekopp.no står bak, gir et signal om at hvem som helst kan snakke med deg.

Ideelt prosjekt

Ingrid Remvik Leirvik er medeier i konseptet som ikke skal tjene penger. Hele hensikten er å få folk i tale, og motvirke ensomhet.

Ingrid Remvik Leirvik sier de har 102 kopper med seg på turen, men bestiller gladelig flere dersom det trengs. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det overskuddet man sitter igjen med etter en god samtale er nok for oss, sier hun. Under pandemien har vi skjønt at dette med sosial isolasjon er en dårlig ide så det må vi gjøre noe med. Vi skal samle inn skravletips fra nord til sør sier Leirvik.

Dette er skravlekopp Ekspandér faktaboks Skravlekopp er en folkebevelgelse for raushet, inkludering og menneskemøter. Helt fysisk er det en grønn kopp som signaliserer at du gjerne slår av en prat.

Eies av en ideell organisasjon, Mappeløs AS, som ikke tjener penger på prosjektet.

3000 kopper er plassert rundt i 360 kommuner.

Kystturneen heter "Sammen i sommer" og går slik:

• Kalle Lofoten - 20. juni

• Naustholmen - 21. juni

• Bodø - 22. juni

• Stokkøya- 26. juni

• Molde - 28. juni

• Ørsta og Volda - 30. juni

• Bergen - 3. juli

• Stavanger - 5. juli

• Kristiansand - 8. juli

• Lillesand - 9. juli

• Grimstad - 10. juli

• Arendal - 12. juli

• Larvik - 13. juli

• Fredrikstad - 15. juli

• Asker - 17. juli

• Oslo - 18. juli

Men hva skal man snakke om?

– Et godt utgangstips er jo rett og slett bare å begynne å prate - i køen på butikken, gi noen et kompliment og vær vennlig. Inviter noen på middag eller bare en samtale, det kan føre til positive ting, sier Knutson.

– Mye av grunnen til at man ikke tar kontakt med andre er at man er redd for å forstyrre eller ta for mye plass, men når vi har snakket med folk er det egentlig motsatt. De fleste liker å komme i kontakt med andre sier de begge før seilene heises.