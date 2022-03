«Sleipe hæstkuk»: Anmeldes etter nordnorske kraftgloser til sjøs

Flere tusen fiskere deltar i det årlige vinterfisket utenfor Lofoten nå.

Båtene bruker forskjellige fangstmetoder. Men de oppholder seg ofte side om side.

Fra tid til annen oppstår uenighet mellom redskapsgruppene.

NRK har fått tilgang på deler av et opptak som har blitt hyppig delt på sosiale medier i det siste, og blant annet gått viralt på TikTok.

I samtalen, som pågikk en stund før det aktuelle opptaket ble gjort, høres noen saftige nordnorske gloser. Deriblant:

«Forbainnade hælvettes sleipe hestkuk».

«Hvis du trives sammen med oss må du bare holde kjeften og dra garnan dine her. Ellers må du hut dæ te helvete nord eller sørover der kor du mene det fins så mye hav.»

Rystet

Opptaket er fra en samtale mellom to skippere på Lofothavet: Sindre Dyb på garnbåten «Veidar» og Einar Helge Meløysund på snurrevadbåten «Einar Erlend».

Det er Meløysund som står for glosene. Han sitter i landsstyret i Norges Fiskarlag.

– Å bli behandlet slik av yrkesbrødre, medlemmer og tillitsvalgte i vår viktigste organisasjon er rystende og respektløst, sier Dyb til Fiskeribladet.

Han har nå anmeldt samtalen som utspilte seg over radiosambandet på Skomværhavet utenfor Røst. Kapteinen mener det dreier seg om ærekrenkelser.

– Jeg er rystet over at det går an å oppføre seg slik.

Meldte båten ut av laget

Møre-kapteinen har også varslet Norges Fiskarlag om hendelsene.

Samtidig melder han seg og båten «Veidar» ut av Norges Fiskarlag.

Han hevder videre at båten og utstyret har blitt sabotert. Einar Helge Meløysund avviser på sin side alle påstander om sabotasje og ødeleggelse.

Meløysund tar imidlertid selvkritikk for språkbruken, og sier til NRK at det stort sett aldri utvikler seg til en så stygg samtale som dette.

Så tett står fiskebåtene utenfor kysten av Lofoten. Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikt mellom fiskerne om bord. Foto: Skjermdump, BarentsWatch / Katrine Olsen Sørgård

– I ettertid er det ikke vanskelig for meg å innrømme at det ikke er sånn man ønsker å ha dialog på havet. Dette er ikke dagligdags tale, men frustrasjon som har bygd seg opp over to uker. Vi har prøvd å kontakte båten på telefon for å snakke. Til slutt eksploderte det.

Ifølge han var konfrontasjonen på VHF et resultat av to ukers uenighet.

– Man oppfører seg ikke sånn på fiskefeltene, sier han.

Det var Kyst og Fjord som omtalte saken først.

Grep inn

Saken bunner i hvem som skulle bruke det aktuelle havområdet.

Uenigheten endte med at Fiskeridirektoratet «grep inn» og sa at bare snurrevadbåter får fiske i området det er snakk om.

Regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet forklarer:

– Det som skjedde var at det var en god del fisk i området. Derfor lå det en god del snurrevadfartøy og fisket. I løpet av en periode på én-to uker kommer det inn en ganske stor garnbåt. Den kom gradvis lengre og lenger inn i området.

I tillegg doblet direktoratet kravet om minsteavstand som enkelt sagt også bidro til at snurrbåtene fikk dårligere og dårligere plass, forklarer Andersen.

– Den store garnbåten flyttet litt på bruket sitt hver dag, og endte til slutt med å fiske mitt i området. Da ble mange av de andre båtene hindret av det. Så da så vi på hvordan vi kunne dele havet der ute.

Janne Andersen er regiondirektør i Fiskeridirektoratet. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Unødvendig

Andersen forteller til NRK at de derfor lagde et såkalt «henstillingsområde».

– Det ligger i ordet hva det betyr. Området henstiller alle redskapsgrupper til å la snurrevadsflåten få ha dette området for seg selv, sier hun til NRK.

Dette er en praktisk tilnærming til å løse konflikter som er brukt i mange år under lofotfisket. Slike områder lages hver eneste vinter etter ønske fra fiskerne.

– Vi lager områdene for å få avviklet fisket på en rasjonell måte, og få bukt med brukskollisjoner mellom snurr og garn.

Andersen tror de verbale uttrykkene kom som en følge av en viss utålmodighet fra snurrevadsbåtene.

– Likevel er det unødvendig å ha et slikt ordforråd. Det er et dårlig utgangspunkt for samarbeid.

Fulgte anmodningen

I dag finnes det to slike henstillingsområder: Ett ved Skomvær. Det andre ved Valberg, for den mindre delen av snurrevadsflåten på under 11 meter.

Det er altså førstnevnte det har vært tumulter rundt.

– Vi sendte ut pressemelding om opprettelsen av området torsdag 18. mars i halv-tre tiden. Dagen etter var kapteinen på Veidar i kontakt med en av våre inspektører, og han dro opp.

– Har kapteinen på Veidar gjort noe galt her?

– Han fulgte vår anmodning om å dra opp da vi ba om det. Så sånn sett har vi ikke noe vi skal ta opp med han.

Fisket i et lovlig felt

Kaptein Sindre Dyb sier til NRK at han forstår frustrasjonen, samtidig er han klar på at de fisket i et lovlig felt.

– Vi okkuperte slett ikke hele området. Vi har ikke hindret noen fra å drive et rasjonelt fiske.

Han forteller til NRK at det ikke hadde vært store diskusjoner i forkant av konfrontasjonen, selv om det hadde vært kontakt.

– Det var heller ikke nødvendig å konstruere en konflikt denne dage heller. Hvis det hadde vært velvillighet om samarbeid fra snurrevadflåten, så hadde ikke konflikten oppstått.

Kapteinen er imidlertid klar på at han mener henstillingsområdet kom veldig fort etter hendelsen. Og at de så snart de ble klar over det, ikke satte garn.

– Vi fikk ingen informasjon fra fiskeridirektoratet eller fra våre organisasjoner i forkant.

– Tror du dette kunne løst seg uten at det ble satt et henstillingsområde?

– Ja. Dette kunne løst seg om samarbeid hadde eksistert. Det var god plass rundt garna våre, og tilgangen til sei var god.

Dyb mener at alle parter kan bli flinkere til å forbedre forholdet mellom dem.

– Jeg tenker at god dialog er nøkkelen til samarbeid – ikke minst respekt for hverandre. Havet er fritt for alle og vanlig folkeskikk må vi forlange.

– Fiskere sier det de mener

Einar Helge Meløysund presiserer at han er tillitsvalgt for mange, og at han, i samtale med kapteinen på den aktuelle båten, snakket på vegne av de 20 snurrevadbåtene i området utenfor Røst.

Meløysund sier han ikke selv har fått melding om at han er anmeldt. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Fiskere sier det de mener, og så er vi ferdige med det. Hvis jeg synes noen oppfører seg som en kuk sier jeg det til han, og så er vi ferdige med det. Det er kanskje et litt mer fargerikt språkbruk enn det man bruker sørpå.

Han sier også at han har fått mange støtteerklæringer.

Om at Meløysund nå skal være anmeldt, sier han:

– Jeg har ikke mottatt melding om at jeg er anmeldt. Han måtte ha anmeldt seg selv for uakseptabel oppførsel på fiskefeltene i så fall.