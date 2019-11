Skolen er full av mugg, men elevene går fortsatt på Ramberg skole i Lofoten

Mugg, lekkasjer og fuktskader preger den eneste offentlige skolen i Lofot-kommunen.

Her går det 90 elever fra 1. til 10. trinn. Det til tross for at skolen egentlig skulle vært stengt 19. august i år.

Flere klasserom er stengt og skolen drives på nåde etter nye søknader, måned for måned.

I sommer kom nyheten om at kommunestyret hadde bestemt seg for å rive den gamle skolen og bygge en ny.

Men etter valget begynte den nye posisjonen å revurdere dette. Nå er igjen forslaget om å renovere den gamle skolen på bordet. Altså er det ikke sikkert at det blir noen ny skole likevel.

Denne uken var kommuneoverlegen på befaring. Undersøkelsen bekreftet tidligere funn.

– Min anbefaling er at man ikke oppholder seg lenger enn man må i dette bygget, sier Solveig Nilsen. Hun er kommuneoverlege.

Unntakstilstand

En rapport fra tidligere i år viste at mange rom på skolen har forhøyede verdier av soppsporer i luften, og at man kan se mugg bak lister og under gulvbelegg.

I april påla fylkesmannen kommunen å stenge skolen fra 19. august.

Samtidig ble det åpnet for at det kunne søkes om tillatelse til å holde skolen åpen en måned av gangen.

Men snart er det stopp.

Fra nyttår skal elever og ansatte over i et midlertidig bygg. Også her er imidlertid politikerne uenige. Valget står mellom de to nedlagte skolene på Napp og Fredvang, og løsninger som innebærer brakkerigger.

Vil koste for mye

Politikerne i Flakstad har vedtatt at det skal bygges ny skole.

Tidligere ordfører i Flakstad, Hans Fredrik Sørdal (Ap) mener renovering på sikt vil koste mer enn å bygge nytt. Foto: Martin Losvik

Men tidligere denne måneden sa ordfører Trond Kroken (Sp) til Lofotposten at renovering av dagens skole ikke er godt nok utredet og at kommunen bør vurdere flere alternativer. Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Flakstad-ordfører Trond Kroken.

Hans Fredrik Sørdal (Ap) satt selv som ordfører i Flakstad i forrige periode, og synes det er beklagelig at elevene går på en skole som i verste fall kan gjøre dem syke.

Sørdal mener samtidig at de var godt i gang med arbeidet med ny skole.

– Ramberg skole er fra 60-tallet og bærer preg av minimalt vedlikehold. Hvis man skal renovere må man bygge på et fundament som ikke innfrir dagens krav. Det vil koste mer enn det smaker, over tid, sier han til NRK.

Ikke unik utfordring

Men det er ikke bare på Ramberg at elevers skolehverdag preges av bygg som ikke har myndighetenes miljøgodkjenning.

Tidligere undersøkelser viser at det er snakk om flere hundretusen norske elever over hele landet.

Det finnes ikke ferske tall over tilstanden til norske skolebygg. En kartleggingen fra 2013 avslørte dog at fire av ti skoler ikke oppfyller forskriften om miljørettet helsevern.

– Det er en god del skoler som har dårlig inneklima, sier seniorforsker Rune Becher ved Folkehelseinstituttet.

Der jobber han blant annet med inneklima. Han kjenner ikke situasjonen i Flakstad spesielt. Men sier fukt og mugg kan være skadelig for helsa.

– Vi vet fra store befolkningsstudier at oppholder du deg rom eller lokaler med fuktproblemer og muggsopp, er det økt forekomst av luftveisplager. Det er økt sjanse for at du kan forverre og kanskje også utvikle astma.