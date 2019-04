Skoleklasse hadde ulovlig lotteri til inntekt for klassetur: – Ikke uvanlig

En skoleklasse ved Mo ungdomsskole solgte før påske lodd til inntekt for en klassetur de skulle dra på.

Lotteritilsynet fikk vite om saken. De tok straks kontakt med skolen, som måtte avslutte loddsalget med en gang.

Pengene som var samlet inn måtte også gis tilbake til kjøperne av loddene.

Det er ulovlig for en skole eller skoleklasse og holde lotteri. Hva som er tillatt og ikke kan du lese mer om i faktaboks lenger ned i saken.

Tror mange skoler driver med lotteri

Rektor ved Mo ungdomsskole Kari Edvardsen forteller at hun ikke var klar over lotteriet.

– Jeg ble gjort oppmerksom på en e-post ifra Lotteritilsynet, hvor de fortalte at de hadde fått et tips om et slikt lotteri ved min skole.

Rektor ved Mo ungdomsskole, Kari Edvardsen Foto: Kari Edvardsen / Privat

Edvardsen fant ut hvilken klasse det var snakk om. Hun ba dem avslutte lotteriet med en gang. Dette ble gjort og elevene har i ettertid beklaget seg. De skal ha forklart at de visste at det ikke var greit å gjennomføre et slikt lotteri, og at de er lei seg for det.

– Det er ikke bare på min skole at dette skjer, jeg vet om flere andre skoler både i kommunen og ellers utenfor kommunegrensene hvor skoleklasser driver med ulovlig lotteri, sier Edvardsen.

Hun har flere ganger tidligere måttet advart foreldre og foreldrekontakter i klasser om ulovlig lotterisalg. Slike lotteri er utenfor skolens regi, og organiseres av foreldre og elever.

Nå skal skolen gå mer aktivt inn for å informere foreldre og ansvarlige om at slike lotteri ikke er tillatt.

Foreldrekontakter i den aktuelle klassen har ikke ønsket å kommentere saken til NRK.

Dette er reglene for lotterisalg Ekspandér faktaboks Smålotteri: Et smålotteri er et lotteri med årlig omsetning på inntil 200 000 kroner. Vær oppmerksom på at smålotteri skal meldes inn til til Lotteritilsynet. Denne typen lotteri er ikke lovlig for skoleklasser.



Et smålotteri er et lotteri med årlig omsetning på inntil 200 000 kroner. Vær oppmerksom på at smålotteri skal meldes inn til til Lotteritilsynet. Denne typen lotteri er ikke lovlig for skoleklasser. Frivillige og humanitære organisasjoner: Slike type organisasjoner kan arrangere lotteri. Det er da et krav om at inntektene fra lotteriet ikke går til kommersielle eller offentlige formål. Organisasjoner som er godkjent som lotteriverdige kan arrangere smålotteri.



Slike type organisasjoner kan arrangere lotteri. Det er da et krav om at inntektene fra lotteriet ikke går til kommersielle eller offentlige formål. Organisasjoner som er godkjent som lotteriverdige kan arrangere smålotteri. Offentlige skoler: Det er ikke anledning for en skole eller skoleklasse å drive smålotteri. Dette er fordi en skole ikke vil bli vurdert som en frivillig organissasjon, og har derfor ikke lov til å samle inn penger på en slik måte. Inntekter fra smålotteri skal gå til humanitære formål og til det frivillige organisasjonslivet. Offentlige budsjetterte institusjoner får derfor ikke anledning til å arrangere slike lotteri.



Det er ikke anledning for en skole eller skoleklasse å drive smålotteri. Dette er fordi en skole ikke vil bli vurdert som en frivillig organissasjon, og har derfor ikke lov til å samle inn penger på en slik måte. Inntekter fra smålotteri skal gå til humanitære formål og til det frivillige organisasjonslivet. Offentlige budsjetterte institusjoner får derfor ikke anledning til å arrangere slike lotteri. Basar: En basar er den enkleste formen for lotteri, og skal ikke meldes inn til Lotteritilsynet så lenge inntektene går til et bestemt formål. En skoleklasse kan derfor fint arrangere basar til inntekt for klasseturer. Kilde: Lotteri - og stiftelsestilsynet.

Skoleelever må samle inn penger på andre måter

Så hva er egentlig lov?

Tore Bell er seniorrådgiver i Lotteritilsynet. Han forteller at skoleklasser rundt om i landet fra tid til annen søker om å få starte et lotteri. Da blir svaret alltid nei.

Seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Tore Bell forteller slike skolelotteri er ulovlige. Foto: Dagrun Reiakvam / Lotteri- og stiftelsestilsynet

– Skoleelevene må gjerne holde basar, men ikke lotteri, sier Bell.

– Folk flest ønsker ikke å bryte loven, og vi opplever derfor at de fleste stopper loddsalget når vi tar kontakt. De fleste var rett og slett ikke klar over reglene, sier Bell.

Lotteritilsynet får ofte tips fra foreldre som sier at barna har kommet hjem med lodd som skal selges til inntekt for klassen.

– Vi hadde mange flere slike tilfeller for noen år siden. Nå opplever jeg at flere er klar over at dette ikke er lovlig, sier Bell.

– Men det virker jo så uskyldig, hvorfor kan ikke elevene samle inn penger til klasseturer?

– Smålotteri er forbehold frivillige eller ideelle organisasjoner, som korps eller idrettslag. Det er lover og regler som bestemmer dette, sier Bell.