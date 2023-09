Skolebuss med 18 elever kjørte av veien på Dønna

En person er fraktet til sykehus etter at en skolebuss kjørte av veien på Dønna i Nordland kommune 14-tiden i dag.

Det var 18 skolebarn om bord da bussen kjørte av veien ved Sørvikmyran.

Politiet skriver at ingen av elevene ble skadd, men at noen av barna er preget av hendelsen, og disse er fulgt opp.

Høynet beredskapen

Etter bussulykken på Dønna i dag, med mange involverte, gikk Helgelandssykehuset i gul beredskap og etablerte kriseledelse.

En lege på Dønna kom raskt til stedet og sammen med ambulansepersonell ble det besluttet at en pasient skulle fraktes til sykehus for helsemessig oppfølging.

De øvrige ble undersøkt på stedet.

– Helgelandssykehuset mobiliserte ambulanser, ambulansebåter og helikopter, men fikk ikke behov for å benytte alle ressursene da man fikk oversikt over hendelsen og det skademessige omfanget. Sykehuset gikk ned fra gul beredskap til normal drift klokken 1600, sier Pål Madsen, klinikksjef for prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset.

Politiet har oppretter sak.