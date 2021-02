Kaldt og tørt vær fører til flere rekorder i nord.

Januar har vært den tørreste måneden registrert på elleve år i Nord-Norge.

Som et resultat av det har en rekke kommuner slitt med vannmangel og tomme vannmagasiner.

I Hamarøy i Nordland får ikke Per dusje etter klokka 20.

Værprognosene lover heller ingen nedbør de neste dagene.

Nå er det også sendt ut varsel om skogbrannfare for Salten og Ofoten.

Det har, ifølge Meteorologisk institutt, trolig aldri før blitt sendt ut farevarsel om skogbrannfare for Nordland i februar.

Henter inn to helikoptre

Tørt vær, tomme vannmagasiner og ingen nedbør lover dårlig.

Etter en anmodning fra Statsforvalteren i Nordland, har nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) valgt å sette inn to helikoptre i beredskap.

Disse skal holde til i Narvik fra i morgen, fredag og frem til søndag 7. februar.

Det er til vanlig ingen helikoptre stasjonert i Narvik, bekrefter fylkesberedskapssjef i Nordland, Asgeir Jordbru, til NRK.

I et brev til DSB skriver Statsforvalteren at de vanligvis ikke reagerer på varsler på gult nivå, men at situasjonen rundt vannkapasitet og faren for lyngbrann gjør at det er ønskelig at det settes inn brannhelikopter på beredskap på Evenes inntil det kommer nedbør av betydning.

HAR BEDT OM BISTAND: Fylkesberedskapssjef i Nordland, Asgeir Jordbru sier at DSB sender to helikoptre nordover for å bistå situasjonen Foto: Wigdis Korsvik / Fylkesmannen i Nordland

«Det er en bekymring knyttet til at en kombinasjon mellom sterk vind, barmark og lite vann skal kunne utvikle seg til en ukontrollert lyngbrann.»

Det er ifølge Yr ikke meldt om nedbør i Salten og Ofoten de neste dagene.

Statsforvalteren skriver at det vil være til storhjelp for beredskapen med skogbrannhelikoptre, og at siden ferskvann er frosset må sjøvann benyttes.

Har trolig aldri skjedd

Klimavakt ved Meteorologisk institutt, Tone Husebye, forteller at det har vært et unormalt tørt år.

At det nå er sendt ut skogbrannvarsel i februar sier hun at trolig aldri har skjedd før.

– Både fordi det er de siste årene at skogbrannvarsel sendes ut utenom sommeren, og fordi det er spesielt tørt og lite snø i år.

– Desember og januar og hittil i februar er de tørreste så langt denne perioden. De andre årene hvor det har vært lite nedbør en måned, har det vært mer nedbør i måneden før eller i måneden som kom.

SKOGBRANNFARE: Det er sendt ut gult farenivå for skogbrannfare i Salten og Ofoten de neste dagene. Illustrasjon: YR

Flere rapporterer om vannmangel

Jordbru hos Statsforvalteren i Nordland sier til NRK at flere kommuner har rapportert om vannmangel.

– Utfordringene varierer fra vannverk som er tomme for vann, vannverk som har innført restriksjoner i form av nattestengingen, eller informasjon til innbyggere om å spare på vann.

Statsforvalteren har bedt kommunene om å rapportere jevnlig inn fremover om vannsituasjonen.

Disse kommunene har rapportert om vannmangel Ekspandér faktaboks På Helgeland har Vega kommune meldt om utfordringer.



I Salten har kommunene Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy meldt om utfordringer.



Narvik og Evenes, samt Lødingen og Øksnes har også meldt om utfordringer.



I Beiarn, Sørfold, Hamarøy, Evenes og Narvik har Statsforvalteren fått rapportert om at ett eller flere vannverk har gått tomme for vann.

Meteorologisk institutt opplyser at Lurøy fikk 30 prosent av normalen i desember, og 5 prosent av normalen i januar.

For Bodø var nedbørsmengden på 22 prosent av normalen for desember og 20 prosent av normalen for januar.

– Det har kommet veldig lite nedbør de siste to månedene, sier Huseby.