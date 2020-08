Skjønnhetsfiltre fjerner fregner: – Det stikker i mammahjertet

Bruk av såkalte «skjønnhetsfiltre» på Snapchat har blitt et vanlig syn for alle som bruker bildedelingstjenesten.

De fleste har nok fått med seg de humoristiske filtrene som gir deg hundeører, blomsterkrans rundt hodet, eller får deg til å se ut som det motsatte kjønn.

Men for elleve år gamle Sigrid dukket det opp ett filter som ikke føltes like greit.

For hvor ble det av fregnene hennes?

– Mamma, hvorfor tar alle filtrene på appene som skal gjøre oss fine bort fregnene? Syns ikke de det er fint med fregner, spurte datteren.

Det fikk moren til å reagere.

– Det kan sitte i, og gjøre mye mer med et lite menneske enn det vi tenker over. Når man blir vant til at alle filtrene fjerner fregnene, så er det en eller annen forståelse som kan bygge seg opp etter hvert. Sånn skal det ikke være, sier Ida Pinnerød til NRK.

Samtalen med datteren Sigrid, fikk mor Ida Pinnerød til å legge ut dette innlegget på Facebook. – Det stikker dypt i magen hos ei mamma som måtte bli godt voksen før jeg aksepterte mine egne fregner som fint, skriver hun. Foto: Skjermdump / Privat

– Handler om noe mye større

Nordlendingen, som for øvrig er ordfører i Bodø, mener det er viktig å snakke om kroppspresset unge opplever gjennom sosiale medier.

Ida Marie Pinnerød. Foto: Barbro Andersen / NRK

– Hvis det er filtrene som kan definere oss, så får vi en utfordring.

– Vi er mange som omgir oss disse filtrene, og tuller med det. Men det handler jo om noe som er mye større – hvem som skal definere hva som er fint og ikke fint.

Hun mener også foreldre har et stort ansvar oppi det hele.

– Vi er jo enige om at fregner er fint og kult, og at alle folk uansett hvordan de ser ut har like stor verdi. Det ble en veldig fin samtale rundt middagsbordet den dagen. Jeg tror det er viktig at vi snakker om det.

Forsker: – Kanskje fregner ikke passer inn

SIFO-forsker Kamilla Knutsen Steinnes ved Oslo Met har forsket på sosiale medier og kroppspress.

Hun er ikke overrasket over at det finnes filtre som fjerner fregner.

– Idealene man ser er sjeldent naturlig., sier forsker Kamilla Knutsen Steinnes. Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Det er jo kanskje en del av dette idealet som presenteres på sosiale medier, som ofte har veldig glansfylt hår, helt ren hud uten noen pigmentflekker, eller fregner. Det er et veldig lite mangfoldig uttrykk, der kanskje ikke fregner passer inn.

Hun forteller at det å bruke skjønnhetsfiltre for å retusjere bilder av seg selv, er svært vanlig blant ungdom.

Samtidig er de fleste også klar over at dette kan føre til et dårlig selvbilde.

– De får et visst signal om hvordan de skal se ut, for eksempel at de ikke skal ha fregner. Da tilbyr jo disse appene, gjennom få klikk og fjerne disse. Også sitter man igjen med et idealisert uttrykk av seg selv, som finnes «online», men ikke «offline»

Mener filtre bidrar til normalisering av plastisk kirurgi

Med såkalt «online»-retusjering mener forskeren kosmetiske inngrep eller å sminke seg, mens «offline»-retusjering dreier seg om retusjering med hjelp av filtre og retusjeringsapper.

– De blir vanskelig å skille ifra hverandre, hvis du hele tiden retusjerer rumpa di større på bilder, kan det bli selvbildet. Da kan det hende veien til å operere rumpa blir kortere.

Forskeren forteller at retusjering og filtre på sosiale medier, kan bidra til en normalisering av plastisk kirurgi.

– Noen kjenner til trender på sosiale medier, der man tar med seg bilde av dette til kosmetisk kirurg for å vise hvordan de vil se ut.