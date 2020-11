– Den satte seg utenfor og skulle inn. Jeg trodde først den var en katt, men den var mer robust, sier Sissel Gylseth i Skjerstad i Bodø kommune.

Det var søndag formiddag hennes egen katt hadde med seg en uvanlig gjest på slep.

Sissel Gylseth skjønte raskt at det ikke var noen vanlig huskatt som var kommet på besøk. Foto: Sissel Gylseth

Etter å ha sluppet inn katta innså hun at det ikke var noen vanlig huskatt som hadde fulgt etter, men en gaupeunge.

Da var det bare å finne fram noe å ta bilde med.

– Bildene er tatt gjennom verandadøra. Jeg turte ikke åpne i tilfelle den sprang inn.

Hun var også redd for at mora ville støte den fra seg dersom hun kom for nær.

Lang ferd

Nå tyder mye på at det er lokalkjendis som har vært på besøk.

Tirsdag i forrige uke møtte nemlig fire måneder gamle «Gaupus» opp hjemme hos en familie i nabobygda Misvær.

Der forsynte den seg blant annet av en kasserolle med kjøttkaker som sto ute til avkjøling, før den forsvant.

Ifølge SNO er det trolig den samme gaupeungen som nå har tatt seg de 7-8 kilometerne over fjellet til Skjerstad.

– Det sier meg at den fortatt ikke har blitt plukket opp av moren. Vi hadde håpet den skulle finne henne, sier Vegar Pedersen hos Statens Naturoppsyn (SNO) i Nordland.

Vegar Pedersen i SNO filmet «Gaupus» da han var på besøk i Misvær forrige uke. Du trenger javascript for å se video. Vegar Pedersen i SNO filmet «Gaupus» da han var på besøk i Misvær forrige uke.

Avhengig av mora

Gaupeunger er vanligvis helt avhengige av moren fram til de er ti måneder og «Gaupus» står derfor i fare for å bli avlivet.

– Jeg er imponert over at den tydeligvis har berget seg siden forrige tirsdag. Det er fem dager på egen hånd, sier Pedersen.

– Den er tydeligvis en liten kriger.

En så ung gaupe klarer ikke å jakte alene og Pedersen sier den må ha fått tak i mat på en annen måte. Den kan for eksempel kommet over en slakteplass i forbindelse med elgjakta.

– Vi vet ikke hvorfor den er alene. Om moren er død eller om de har kommet bort fra hverandre på en annen måte. Noe har åpenbart skjedd.

Ikke grunn til å avlive

Pedersen står fast ved at «Gaupus» har en tøff tid foran seg dersom han ikke gjenforenes med moren.

Han ser så langt likevel ikke noen grunn til at gaupeungen må avlives.

– Dersom den blir nærgående og det blir mye tigging må vi gjøre en ny vurdering.

– Veldig fin opplevelse

Etter en time i hagen hos Sissel Gylseth i Skjerstad dro gaupeungen videre til naboen.

Gylseth er vant til få besøk av rådyr i hagen, men gaupe var et nytt bekjentskap. Og det var flere som ble nysgjerrige på den nye gjesten.

– Fem minutter etter jeg la ut bildene på Facebook hadde folk begynt å legge søndagsturen innom.

– Den var en veldig fin opplevelse.

