Skjerpar kontrollane: Åtvarar mot ei bølge av kokain

Tollarane i Ofoten følger med på smuglarane sine nye metodar og skjerpar kontrollen, skriv avisa Fremover.

– Vi prioriterer alltid kontrollen etter løpande vurderingar om kor risikoen for smugling er størst.

Det seier Reidar Krogstad, seksjonssjef for tolletaten Narvik/Bjørnfjell til avisa.

– Vi ser ein aukande trussel i kokainsmuglinga, og tolletaten står i førstelinja når det gjeld å stanse denne trafikken, seier tolldirektør Øystein Børmer til Nettavisen.

Tollarane følger ekstra godt med etter at tolletaten på vestlandet i fjor, saman med Kystvakta og politiet, gjorde beslag på rundt 150 kilo kokain på Husnes i Kvinnherad kommune i Vestland.

Kokainen som blei avslørt var festa under vasslinja til skipet «Nordloire» som kom frå Brasil.

Kripos slår fast i den nasjonale trusselvurderinga at «kokain-tsunamien» treffer Europa og at han er venta å påverke Norden og Noreg. Mindre hamnar i Europa, inkludert Norden og Noreg, framstår som attraktive innførselspunkt for kriminelle nettverk som vil smugle kokain i containarar og fraktskip frå Sør-Amerika.

– Vi har styrka vår kontroll av skipstrafikken i nord, som følge av sanksjoneringane mot Russland og den intensiverte kontrollen av russiske fiskefartøy. Samtidig nyttar vi tida til å kontrollere også andre fartøy som kryssar grensene for andre ulovlege varer, seier Krogstad til Fremover.