– Vi prater om alt fra at man skal respektere hverandre uansett kjønn, religion og etnisitet til at det finnes ulike familiesammensetninger.

Det sier pedagogisk leder i Skistua barnehage i Narvik, Tove Kristin Hansen.

I forbindelse med samtalene tegnet barna tegninger som passet til tematikken. Deretter ble barnehagen ble pyntet utendørs.

Da ungene kom tilbake tirsdag, var alt revet ned.

– Vi har annen pynt hengende ute også. Det var ikke rørt, påpeker Hansen.

– Barna er veldig rause

Hansen forteller at de kaller uka for mangfoldsuka, der de har fokus på respekt for hverandre uansett hvem de er.

– Vi har holdt på med dette i mange år, og barna synes det er helt naturlig. Det er slik i Norge. Noen gutter er kjæreste med en gutt, noen har to mammaer, noen har en annen hudfarge. Det må vi respektere.

Og i motsetningen til de som har gjort hærverk sent mandag er ungene gode til å respektere hverandre.

– Barna er veldig rause. Det må også voksne og ungdommer være.

Både barn, ansatte og foreldre ble triste da dette synet møtte dem tirsdag morgen. Foto: Lena Furr Bjarkøy

At alt arbeidet fra mandag var ødelagt gjorde følgelig at ungene ble lei seg.

– Ungene har lagt ned så mye tid i dette. Så skjer dette. Vi voksne ble også lei oss, men også sinte. Jeg kjente selv at jeg ble helt kokt og varm. Det var ikke noe gøy, understreker Hansen.

– Gir oss ikke

Ifølge Hansen fant de rester av godteri- og kjekspapir i barnehagen tirsdag. I tillegg til det har de nå bedt folk som eventuelt har sett noe om å tipse dem.

– Vi vil gjerne ha tilbakemelding. Dette er ikke greit.

Hjertene barna var revet fra hverandre. Foto: Lena Furr Bjarkøy

Til tross for den kjipe tirsdagsmorgenen er ungene ved godt mot.

– Vi har stiftet det opp igjen, og laget nye bilder, forteller Hansen før hun understreker:

– Det var ungenes eget forslag at de ville gjøre dette på nytt. Noen kommenterte også at noen hadde revet ned deres bilde, og at det var skikkelig dårlig gjort.

Og hærverket vil ikke stoppe praten om mangfold i Skistua barnehage:

– Jo mer man prater om det, jo mer respekterer man ulike mennesker uavhengig av hvem de er.

