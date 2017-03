Skårungen-deltaker hardt ut mot fiskeriministeren: – Tar oss for å være idioter

– Som så mange andre langs kysten hadde jeg faktisk tro på Per Sandberg som fiskeriminister. Han bor i landsdelen og er en likandes kar, som jeg trodde ville oss kystfiskere vel. Nå er jeg bare fly forbanna, sier sjarkskipper Vegard Bangsund (42) fra Vardø, som også er deltaker i NRKs realityserie Skårungen.

I bloggen Sandfjordjenta – oppkalt etter sjarken hans – fyrer Bangsund løs mot for fiskeriministerens forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem under tittelen «Trålkonsesjonan fra helvette». Forslaget innebærer en avvikling av et langt kapittel i norsk fiskerihistorie.

– Han vil gi bort folkets eiendom til trålbaroner som Røkke, og legge kysten i nord øde. Det som opprører meg mest er at han vil gjøre denne endringen endelig, sier Bangsund til NRK.

– Knapper og glansbilder tilbake

Vegard Bangsunds sjark «Sandfjordjenta» har kvote på 48 tonn rund fisk. – Jeg bor i Norges mest fiskerike kommune, men mer får jeg altså ikke fiske, sier han. Foto: Privat

Helt siden 1980-tallet har torsketrålerne som var eid av fiskeindustrien vært pålagt å levere råstoff til sine anlegg i Nord-Norge. Ordningen skulle sikre drift ved anleggene.

Nå foreslår regjeringen å avvikle pliktsystemet. Til gjengjeld skal 20 prosent av trålernes kvantum fordeles til kystflåten under 15 meter. Det skal også å betales en engangskompensasjon til kommunene på 100 millioner kroner.

– En latterlig lav sum. Regjeringen føler vel de må gi noe igjen til oss som bor og lever langs kysten. Men dette er knapper og glansbilder. Allerede i dag ser vi stadig mer ubehandlet fisk fraktes sørover og foredlingen sentraliseres. Med dette forslaget blir situasjonen ytterligere forverret, sier han.

Håpe dagens fiskeriminister dett i trappa å forstue painluggen sin å knus brillan, for dem hjelpe allikevel ikke når man e snæversynt!! Kjøss mæ i stussen, takk å adjø!!

Vinterfiske om bord i sjarken Sandfjordjenta. Foto: Privat

Nord-Norge frykter for fiskeindustrien

Bangsund har folket med seg i sin frykt for fiskeindustrien. To av tre innbyggere i Nord-Norge frykter at mer av fiskeressursene vil komme andre enn kystbefolkningen til gode i framtiden, viste en undersøkelse Sentio gjorde for Klassekampen i februar.

Bekymringene stiger jo lenger nord folk bor. 75 prosent av de spurte i Finnmark frykter at ressursene ikke kommer dem til gode, mens 62 prosent av de spurte i Nordland svarer det samme.

– Lever godt med kritikk

Fiskeriminister Per Sandberg, sier han har forståelse for at det er ulike syn i saken.

– Jeg lever også godt med at Bangsun håper jeg «dett i trappa og forstue painnluggen og knus brillan». Men det jeg foreslår er altså en tvangsavkorting på 20 prosent. Det betyr at jeg drar inn kvoter tilsvarende 8500 tonn, og gir disse til Bangsund og hans kollegaer i kystflåten i Nordland, Troms og Finnmark. Det kan bety fem tonn per fartøy. Med dagens fiskepriser er det 100 000 kroner, sier han.

– Jeg gir ingenting til de som Bangsund omtaler som "trålbaroner", jeg tar og fordeler 8500 tonn råstoff til kystflåten.