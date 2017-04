Skapte unikt bilde med 400 skolebarn

Kunstprosjektet til fotografen heter "abc-charity" og handler om å la barn hjelpe barn.

Gjennom spektakulære kunstbilder som selges i begrenset opplag, samler han inn penger. Inntektene i sin helhet går til veldedige organisasjoner som jobber med barn i fokus.

Han startet opp med en "A" i Sør-Afrika, fortsatte med "B" i Namibia – deretter har han gjort unna bokstavene fram til "G", før turen kom til Norge.

500 barn i Namibia former den store bokstaven i ørkenen. Foto: abccharity.org

Eneste i Norge

Det tas bare ett bilde i hvert land, og det perfekte stedet for å representere Norge ble Lofoten, nærmere bestemt Reine med Olstinden i bakgrunnen.

– Lofoten og Oslo er det eneste folk utenfor Norge har hørt om. For meg var det helt naturlig at vi skulle gjøre det i denne fantastiske naturen, sier Cederholm og peker utover Reinefjorden, samtidig som han geleider skolebarna til området hvor de har tenkt å gjennomføre fotografiet.

Skolebarn fra Vestvågøy, Flakstad og Moskenes ble busset ut til Reine for å være med på prosjektet. Foto: John Inge Johansen

Stort team

– Bokstaven "H" kan stå for Håp og Hjelp – og har samme første bokstav både på norsk og engelsk, sa ordfører Lillian Rasmussen i Moskenes til de frammøtte og fikk rungende applaus fra vottekledde hender.

Å organisere en så stor barneflokk er ikke en enmannsjobb. Filip Cederholm har gjennom sponsorer fått plass til et crew som er med på å lage film om prosessen, smøre matpakker og dele ut yoghurt til 400 barn, få dem til å danse, le, kose seg og føle at de deltar i et viktig prosjekt.

Veldedig arbeid

– Det er en kjempebra følelse for barna når de skjønner at det de gjør er viktig, utover det å stå i naturen. Gjennom å lage disse bokstavene kan barn hjelpe barn, sier Filip.

Det er ingen enkel oppgave å få organisert 400 barn om én oppgave. Foto: John Inge Johansen / NRK

I Norge kan kjøperne velge hvilken veldedighetsorganisasjon som skal få inntektene. Samlet sett kan hvert enkelt motiv skape millioninntekter til organisasjonene.

Lokale ildsjeler

Runhild Olsen i Moskenes næringsforening har tatt hele prosjektet under sine vinger, og stilte med overnattingsplasser til de fjorten aktørene som kom for å filme.

– Dette er et helt perfekt prosjekt å være med på. Dette blir verdens fineste bilde, sier Olsen og tar med seg et par hundre skolebarn videre på vandringen for å konstruere bokstaven.

– Nu räcknar jag till tre!

Fotograf Cederholm står i toppen av et hjemmesnekret tårn for å få nok høyde til å få med både barn og bokstav, fjord og fjell.

Det hjemmesnekra tårnet Filip brukte for å ta bildet. Foto: John Inge Johansen / NRK

På tre skjer det mekaniske. Bildene tas i kameraet på en brøkdel av et sekund. Men deretter begynner det kunstneriske.

Filip har tatt panoramabilder på samme sted i tre dager allerede, disse skal manipuleres og stiftes sammen med bildene som tas med barna.

Det er ingen kunst å ta et bilde, men å skape bildet er den egentlige kunsten.