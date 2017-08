Skal rydde 365 øyer for søppel

365 øyer på Røst skal ryddes for søppel og skrot. Til det har Miljødirektoratet bevilget 500.000 kroner, men det trengs flere frivillige. – Vi har behov for frivillige, men det hjelper stort at folk bare plukker opp søppel som de finner. Alt hjelper, vi kan også bidra med å frakte søppel bort, sier leder i Røst jeger- og fiskerforening Harald Bortheim til NRK.