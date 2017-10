Skal oppdage snøskred tidligere

Forskere ved Norut har utvikla en metode for å oppdage snøskred basert på radarsatellittbilder. Gjennom et samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, jobbes det for at satellittvarslinger av skred skal bli en nasjonal tjeneste, sier seniorforsker ved Norut, Eirik Malnes.