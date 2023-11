Skal legge til rette for batterinæringen

Freyr varslet tidligere i november at de bremser kraftig i Rana. Det er uklart om det vil komme en gigafabrikk i kommunen, slik det har vært snakk om i flere år.

Sivert Bjørnstad (Frp) i næringskomiteen stiller i dag spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) om tematikken.

Han pekte innledningsvis på at Freyr har mottatt snaut 200 millioner kroner i statsstøtte.

– Nå er det imidlertid ting som tyder på at det norske batterieventyret begynner å slå sprekker. Eventyret i Nordland kan altså være over før det er produsert et eneste batteri, sier Bjørnstad.

Han understreket at han mener skattebetalernes penger er brukt og sannsynligvis tapt for godt.

– Er det noe, sett i ettertid, næringsministeren ville gjort annerledes når han nå ser i bakspeilet og innser at skattebetalerne sannsynligvis vil tape et par hundre millioner kroner på det havarerte batterieventyret i Rana? spør han.

Vestre svarer at Norge er veldig eksponert fordi vi har en stor olje- og gassnæring, og at det er høy risiko i å ikke gjøre noe i forbindelse med utviklingen innenfor fornybar energi.

– Regjeringens mål er at vi skal legge til rette for lønnsom verdiskapning i hele landet. Og legge til rette for at Norge kan forbli en industriell lønnsom energistormakt også i en fossilfri fremtid. Det er grunnen til at vi legger til rette for hele næringslivet, også batterinæringen.

Han drar også frem at private har investert 18 milliarder i norsk batterikjede, mens staten har bidratt med om lag 1 milliard.

– Freyr i Mo i Rana har investert 3 milliarder kroner og har fått 190 millioner i tilskudd. Tilskudd som for øvrig ble gitt under den forrige borgerlige regjeringen. Det har resultert i 100 arbeidsplasser. Det har resultert i en pilotfabrikk. Og Freyr produserer nå batterier i Mo i Rana.

Næringsministeren forklarer at staten skal være med på å gi markedsmessige vilkår og tilby lån, garantier og egenkapital for å bidra til storskala industri innenfor grønne lønnsomme prosjekter i Norge.

– Jeg registrer at Fremskrittspartiet er imot. Det synes jeg er trist, for det bidrar til å bremse norsk omstilling.