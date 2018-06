Skal legge fire mil lang kabel i Lofoten: – Vi vil få unik ny kunnskap

– I sommer kommer det til å skje noe veldig spennende.

Det er en begeistret direktør ved Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne som forteller NRK om de storstilte planene i sommer.

Havforskningsinstituttet skal nemlig intensivere sitt arbeid for å finne ut mer om livet og økosystemene i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Og for å få til det, skal en 4000 meter lang kabel legges fra kysten og ut på 2000 meters dyp.

Sissel Rogne, direktør i Havforskningsinstituttet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Til kabelen skal det festes forskjellig utstyr – slik at forskerne kan observere hva som foregår helt ned til 3600 meters dyp.

– Der kan vi observere ikke bare hva som skjer på bunnen, men også i søylen oppover fra havbunnen. Vi vil få unik ny kunnskap, sier Rogne.

– Vil gi fundamental ny innsikt

Og det er ikke måter på hva slags kunnskap som skal hentes inn.

– Sanntidsdataen fra havet sitt indre liv vil gi fundamental ny innsikt i marine prosesser, sier lederen for prosjektet, Espen Johnsen.

– Ved hjelp av sensorer vil forskerne få detaljer om vandringen til viktige fiskeslag; essensiell informasjon for å skjønne økosystemet. Vi kan også kvantifisere skreivandringen til og fra gytefeltene i Lofoten og knytte dette til dynamikk i havstrømmene. Hva driver planktonoppblomstringen og hvordan virker den på rekrutteringen av fisk?, fortsetter Johnsen.

Men Johnsen gir seg ikke der.

– Dette vil være en viktig del av neste generasjon norsk havovervåking av nordområdene.

– Sanntids strømming av data styrker marin modellering, som er selve grunnlaget for å kunne reagere i forbindelse med oljesøl og andre uhell som fører til forurensning, sier han og forteller at systemet også vil gi bedre mulighet til å registrere eventuelle klimaendringer og forstå effekten av disse.

Slik ser kabelen ut på land. I slutten av juni skal den rulles ut utenfor Lofoten og Vesterålen. Foto: Havforskningsinstituttet

– Viktig med oppdatert kunnskap

Kabelen som nå legges, innebærer en stor utvidelse av et prosjektet som startet i det små i 2015. Utvidelsen av Havobservatoriet vil koste 70 millioner kroner. Også Equinor, Norges Fiskarlag og flere forskningsinstitutter deltar.

Direktør Rogne sier det er ekstremt viktig at kunnskapen om disse områdene er best mulig:

– Det er fordi Lofoten, Vesterålen og Senja er et av de viktigste områdene for norsk fiskeri. 70 prosent av all yngel og egg går gjennom dette området, sier Rogne.

Havforskningsinstituttet har tidligere frarådet at det åpnes for oljeaktivitet her. Rogne sier at oppdatert kunnskap må være på plass dersom det blir en ny diskusjon:

– Vi må være oppdatert når det gjelder diskusjonen om hvilke konsekvenser et eventuelt oljeutslipp vil få i dette området. Så lenge det er en levende debatt om oljeutvinning fra disse områdene må vi passe på å være oppdatert og følge utviklingen på dette området. Det er også bra for oljebransjen, sier Rogne.

Den nye kabelen kobles på dagens eksisterende infrastruktur og går i to retninger. Den ene går nesten rett vest, og den andre går nordvest. De nye kablene er til sammen 37 km. I tillegg vil det plasseres to observasjonsenheter som går på batteri og kommuniserer trådløst. Foto: Havforskningsinstituttet