Saken oppsummert: • Legatum Publishing har gjenskapt Knut Hamsuns stemme med kunstig intelligens for å gi ut «Sult» på lydbok.

• Forlaget planlegger å lansere lydboken under Hamsundagene, som arrangeres på Hamsunsenteret i Hamarøy.

• Hamsunsenteret har uttalt at de ikke ønsker Legatum Publishing til Hamsundagene, da forlaget er blitt beskyldt for å stå for en høyreekstrem ideologi.

• Hamsuns barnebarn, Regine Hamsun, har reagert sterkt på lanseringen og kaller det en kynisk utnyttelse.

• Forlagssjef Tore Rasmussen beklager at Hamsuns barnebarn ikke verdsetter prosjektet, og mener Hamsuns forfatterskap bør formidles til neste generasjon med den teknologien vi nå har til rådighet.

• Anne Bitsch, forfatter og samfunnsgeograf, beskriver Legatum Publishing som et høyreekstremt forlag som fremmer litteratur med mye fokus på kulturforskjeller og oss-dem-tenkning. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Knut Hamsun omtales som den kanskje mest innflytelsesrike norske forfatteren i forrige århundre.

I 1920 fikk han Nobelprisen i litteratur for romanen Markens grøde. Likevel er Hamsun mest kjent for klassikeren «Sult» fra 1890.

Men den verdenskjente nobelprisvinneren var også kjent som en landssviker, nazist og rasist.

Forfatteren var en stor tilhenger av Joseph Goebbels, reichministeren for propaganda i Tyskland. Goebbels hadde også i mange år vært en stor beundrer av Hamsuns bøker.

I 1943 ga Knut Hamsun nobelprisen sin fra 1920 til Goebbels.

Nå har et kontroversielt forlag gjenskapt Knut Hamsuns stemme med kunstig intelligens.

Knut Hamsun var en trofast tilhenger av nazistene. Her blir han tatt imot på Fornebu flyplass av Josef Terboven i 1943. Hamsun kom tilbake fra en stor nazi-konsesjon i Wien og et personlig besøk hos Adolf Hitler. Foto: Cappelen Damm

På bursdagen til Knut Hamsun 4. august gir Legatum Publishing ut «Sult» på lydbok med Knut Hamsuns stemme ved hjelp av kunstig intelligens. Lydboken skal være på engelsk.

Vil lansere boken under Hamsundagene

Forlaget skriver på Facebook at de vil lansere lydboken under Hamsundagene, som hvert år arrangeres på Hamsunsenteret i Hamarøy.

Fra Facebook står det følgende: – Vi skal være til stede fram til festivalens avslutning 10. august. Vi ønsker med dette å holde liv i det internasjonale samfunnet av Hamsun-elskere, samt gi nye generasjoner litteraturelskere en sjanse til å oppdage Hamsuns magiske verden.

Tore Rasmussen er forlagssjef og har svart på spørsmål via e-post.

Han understreker at de ikke har et offisielt arrangement på selve Hamsunsenteret, men at de kommer til å delta for å møte andre som er interessert i Knut Hamsun.

– Har dere varslet Hamsunsenteret at dere kommer?

– Jeg tror de har fått det med seg nå. Vi har ikke kontaktet dem for å bli en del av det offisielle programmet siden vi planla å ha lansert boken for flere uker siden.

– Hamsunsenteret sier at de ikke ønsker dere til Hamsundagene fordi dere er blitt beskyldt for å stå for en høyreradikal ideologi. Hva tenker du om det?

– Forsøk på å brunbeise Legatum Publishing anser vi som en hersketeknikk utført personer plassert langt ute på venstresiden. Som jeg uttalte til Klassekampen i september i fjor; vårt utgangspunkt at en nyutgivelse av Hamsuns samlede verker er på sin plass, til tross for hans støtte til Tyskland. Vi må puste med magen og fokusere på det litterære.

– Hva gjør dere hvis dere ikke er velkomne?

– Det høres ut som en medieskapt problemstilling.

Hamsunsenteret opplyser at lanseringen ikke en del av programmet og at forleggeren ikke er ikke invitert til årets Hamsundager.

Direktør Solveig Hircsh ved Hamsunsenteret er likevel ikke overrasket over det kommende besøket.

Foto: Johannes Sæheim Pedersen / NRK

– Hamsun sitt politiske ståsted kan ikke vi gjøre noe med. Vi har i år åpnet en stor utstilling som heter «Den kontroversielle Hamsun», som tematiserer hans nazisympatier ganske tydelig.

– Vi ønsker å løfte de fortellingene fordi vi syns de er en viktig del av den samtida vi er i nå, hvor nettopp sånne ting skjer, sier hun.

– Problemet er at vi ikke ønsker å bidra til å gi en scene eller publisitet til denne type forlagsvirksomhet.

– Hva legger du i denne type forlagsvirksomhet?

– Vi ønsker ikke å støtte opp under høyreradikale forlag.

– Og da er det sånn at de ikke er velkommen?

– Vi er jo åpne for alle. De er velkommen som publikum. De er ikke en del av vårt program. De er ikke invitert hit av oss.

Knut Hamsun i skrivestua på Nørholm i 1929. Foto: Anders Beer Wilse Dextrafoto, Teknisk museum

Familien reagerer: – Et overgrep

Også Hamsuns barnebarn reagerer sterkt på den planlagte lanseringen.

– Vi finner vi det utrolig smakløst å lage en KI-generert stemme av vår bestefar med tanke på at han var hørselshemmet, med en røst som var preget av dette.

Det skriver Regine Hamsun, som er forfatterens barnebarn, i en e-post til NRK.

Hamsunsenteret har blitt sammenliknet med en utedo og kalt «en loddrett frekkhet midt i landskapet». Foto: Ernst Furuhatt/Nordlandsmuseet

– Når vi i familien tydelig gir uttrykk for at dette er kynisk utnyttelse synes jeg det er svært hensynsløst å ikke respektere det. Uavhengig av rettighetsspørsmålet.

Ingen har nemlig opphavsrett på Hamsuns stemme siden det har gått mer enn 70 år siden forfatterens død.

Hamsun ble tatt imot på Fornebu av Reichskommissar i Norge, Josef Terboven. Hamsun kom rett fra Berlin der han hadde møtt Adolf Hitler og forsøkt overtale han til å kvitte seg med Terboven. Foto: Cappelen Damm

– Det er helt grotesk og et overgrep – og noe vi i familien selvsagt ikke vil, mener hun.

Barnebarnet har fått med seg at Legatum Publishing beskrives som både rasistisk og høyreradikal av de fleste i forlagsbransjen.

Les også Jaktar på den forsvunne nobelprisen Hamsun gav til nazistane

– Det gjør det bare enda mer uspiselig. Det er ikke mer enn et år siden bransjen ville ekskludere Legatum fra Forleggerforeningen, noe som beskriver hvor lite seriøse de er.

Hun legger til:

– Nå er det slik at bestefars verker ikke lenger er beskyttet, så jeg vil tro at å forfølge dette juridisk vil bli en tung prosess. Uansett er det kynisk og stygt at Legatum velger å misbruke bestefars verker på denne måten. Ideelt sett skulle jeg ønske det fantes føringer på hvordan man kan benytte seg av en kunstners arv. I det minste så lenge den nære familien er i live.

Knut Hamsun var i sin tid kjent som nazisympatisør, ettersom han i flere aviser skreiv appeller for naziregimet. I vår tid er det nok nekrologen over Adolf Hitlers død det mest kjente. Den sto på trykk i Aftenpostens kveldsutgave 7. mai 1945. Foto: Aftenposten

Hun sier at hun håper inderlig at folk ikke kaster bort pengene sine på det hun kaller «spekulativt søppel».

Forlegger Tore Rasmussen beklager at barnebarnet ikke verdsetter prosjektet.

– Vi beklager at Hamsuns barnebarn ikke verdsetter vårt prosjekt med å bringe Hamsun videre til kommende generasjoner, gjennom lyden basert på hans stemme. Våre etiske avveininger ville vært enklere om hans etterkommere hadde vært takknemlig for utviklingen. Vi mener Hamsuns forfatterskap er en viktig del av norsk kulturhistorie og verdens litteraturarv og bør formidles til neste generasjon med den teknologien vi nå har til rådighet.

Knut Hamsun i Bodø i 1914. Foto: Anders Beer Wilse. Dextrafoto: Teknisk museum

– Ekskluderende nasjonalisme

Anne Bitsch er forfatter og samfunnsgeograf, og har skrevet om menneskerettigheter, kjønn og seksuell vold, og høyreradikal.

Hun beskriver Legatum Publishing som et høyreradikal forlag, som var veldig opptatt av det de selv kaller masseinnvandring.

Derfor fremmer de også litteratur med mye fokus på kulturforskjeller og oss-dem-tenkning, ifølge Bitsch.

– Forleggeren, Tore Rasmussen, er jo en person som har vært på en politisk reise fra han i tenårene og tidlig 20-årene var en aktiv del av et nynazistisk miljø på Østlandet i Norge, til i sitt voksenliv ha blitt en del av den såkalte Identitærbevegelsen.

Bitsch opplyser at Identitærbevegelsen har sitt utspring i Frankrike, og har også hatt avdelinger i Østerrike og Tyskland. Og er en del av det som kalles et høyreradikalt miljø.

– De har mye fokus på, sier de selv, kulturell identitet. Men i realiteten er det jo en ekskluderende nasjonalisme de står for. Er veldig opptatt av det de kaller masseinnvandring. Det som i alle fall er viktig å ha in mente, er at han som er forlegger i Legatum Publishing har en fortid i et militant nazistisk miljø.

Svar fra Tore Rasmussen – Hvorfor vil dere lansere dette på Hamsunsenteret? – I april i år så jeg for meg at lanseringen bare var uker unna, men den ble forsinket. Vi besluttet da å lansere boken digitalt for det engelskspråklige markedet på Hamsun sin bursdag, tilfeldigvis arrangeres Hamsundagene samtidig.



Som det står i vårt Facebook arrangement:

Legatum Publishing vil være til stede på Hamsundagene-festivalen på Hamarøy, og frem til festivalens avslutning 10. august vil vi publisere en daglig blogg på engelsk om de ulike aktivitetene og foredragene. Vi ønsker med dette å holde det internasjonale samfunnet av Hamsun-elskere oppdatert, samt gi nye generasjoner litteraturelskere en sjanse til å oppdage Knut Hamsuns magiske verden.



Vår lansering er en global digital lansering og ikke på Hamsunsenteret, vi har ingen arrangementer under festivalen, men som medlem av Hamsun-Selskapet vi vil naturligvis være til stede på Hamsundagene og møte andre Hamsun-entusiaster og eksperter. – Hvor lenge har dere jobbet med dette prosjektet og hvordan er interessen fra folk? – Vi har jobbet med prosjektet i ca. fire måneder. Publikums reaksjon har vært positiv. Flere har kontaktet meg og uttrykt at de gleder seg til å høre lydboken. En oppgav at han har dysleksi og at lydbøker fungerer best for han. Det gleder meg å kunne bringe Hamsun til nye lesere. – Har dere varslet Hamsunsenteret at dere kommer? – Jeg tror de har fått det med seg nå, vi har ikke kontaktet dem for å bli en del av det offisielle programmet siden vi planla å ha lansert boken for flere uker siden. – Hamsunsenteret sier at de ikke ønsker dere til Hamsundagene fordi dere er blitt beskyldt for å stå for en høyreekstrem ideologi. Hva tenker du om det? – Forsøk på å brunbeise Legatum Publishing anser vi som en hersketeknikk utført personer plassert langt ute på venstresiden. Som jeg uttalte til Klassekampen i september i fjor; vårt utgangspunkt at en nyutgivelse av Hamsuns samlede verker er på sin plass, til tross for hans støtte til Tyskland.

Vi må puste med magen og fokusere på det litterær. – Hva gjør dere hvis dere ikke er velkomne? – Det høres ut som en medieskapt problemstilling. – Hva betyr Hamsun for dere? – Min oversetter anser Hamsun som den litterære forbindelsen mellom 1800- og 1900-tallet og mellom jordbruk- og fiskerisamfunnet i Nord-Norge og industrisamfunnet i Christiania. En forfatters forfatter og en gigant blant litterære dverger. Selv er jeg ingen Hamsun-ekspert, men er fasinert av hans språkmakt og personskildringer. – Vi har snakket med barnebarnet til Knut Hamsun, Regine Hamsun, som reagerer sterkt på dette. Hva tenker du om det? – Vi beklager at Hamsuns barnebarn ikke verdsetter vårt prosjekt med å bringe Hamsun videre til kommende generasjoner, gjennom lyden basert på hans stemme. Våre etiske avveininger ville vært enklere om hans etterkommere hadde vært takknemlig for utviklingen. Vi mener Hamsuns forfatterskap er en viktig del av norsk kulturhistorie og verdens litteraturarv og bør formidles til neste generasjon med den teknologien vi nå har til rådighet.

Kontroversielt senter: – Legg det ned

Hamsunsenteret er et nasjonalt senter og museum viet Hamsuns liv og forfatterskap.

Hamsunsenteret ligger i Hamarøy, der Hamsun vokste opp. Bygget sto ferdig på Knut Hamsuns 150-årsdag 4. august 2009, og året etter åpnet museet dørene for publikum.

SIGNALBYGG: Hamsunsenteret på Presteid i Hamarøy kommune. Det har vært debatter rundt utseendet til senteret. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Helt siden åpningen har det vært flere debatter rundt byggets utseende. Da senteret åpnet med det sammenliknet med en utedo.

Hamsunsenteret på Hamarøy Hamsunsenteret er Norges nasjonale senter for forfatter og nobelprisvinner Knut Hamsun (1859-1952). Det prisbelønte bygget ligger i storslått natur i Hamarøy, Nordland.

Ideen om et Hamsunsenter ble født allerede på slutten av 80-tallet.

Bygget sto ferdig på Knut Hamsuns 150-årsdag 4. august 2009.

Hamsunsenteret åpnet for publikum i juni 2010.

Hamsunsenteret eies av Nordland Fylkeskommune og driftes av Nordlandsmuseet.

Bygget består av et 26 meter høyt tårn med tilhørende kultursal, og er tegnet av en av verdens fremste nålevende arkitekter, Steven Holl.

Bygget har med sin særegne arkitektur fått stor internasjonal oppmerksomhet og har fått seks internasjonale og nasjonale arkitekturpriser.

Hamsunsenteret er helårsåpent.

Hamsunsenteret har rundt 20 000 besøkende i året.

Ca 9000 av disse i sommermånedene juni, juli og august. (Kilde: Hamsunsenteret)

Kunstneren Karl Erik Harr omtalte senteret som «en loddrett frekkhet midt i landskapet».

Men det er ikke bare utseendet som har provosert.

For to år siden gikk litteraturforsker og Hamsun-ekspert Ståle Dingstad hardt ut mot senteret og mente at det burde legges ned.

– Hamsunsenteret «feirer en nazist» og bør fjernes. Jeg tror det blir godt mottatt, at man legger ned et senter som i utgangspunktet er en feiring av en nazist.

Direktør Solveig Hirsch ved Hamsunsenteret forklarer at Hamsunsenteret er et åpent museum.

– Vi deler likevel ikke Hamsuns ståsted, vi deler ikke hans politiske oppfatninger. Vi forvalter kulturarven etter ham, og det at høyreradikale identifiserer seg med oss og vårt arbeid, det ønsker ikke vi.

Det nasjonale senteret for Knut Hamsuns liv og forfatterskap jobber med formidling og forvaltning av all arv, også den politiske, understreker hun.

– Som museum så tror vi også på å vise fram og fortelle de vanskelige og kontroversielle historiene rundt Hamsun. Fordi vi mener det er viktige diskusjoner å ta i vår samtid, for igjen å være med og bidra til en bedre framtid.