– Det er vanlig, veldig, veldig vanlig at ungdom drikker seg veldig fulle her i Narvik.

Elevrådsrepresentant for en av klassene ved Narvik videregående skole, Frida Olsen, liker dårlig det som skjedde natt til fredag. En rekke ungdommer ble behandlet for alkoholforgiftning på sykehus, etter en kostymefest for elevene.

Olsen lurer på hva ungdommene egentlig kan ha fått i seg. Ifølge henne skulle festen i utgangspunktet være alkoholfri. Det var likevel en egen sone på utestedet for dem som var over 18, hvor det var mulig å kjøpe alkohol.

– Samtidig hadde vi ikke forventet at de som var under 18 skulle komme edru heller, for det var veldig mye snakk om vorspiel i forkant av skolefesten.

I en pressemelding fra russestyret ved Narvik videregående skole, studiested Frydenlund, kommer det fram at det skal ha vært salg av hjemmebrent på vorspielene.

– Dette kan være en grunn til antallet overstadig berusede, skriver de.

Skled ut

Det gikk altså ikke så lang tid før klassefesten skled ut. Etter et par timer var det ungdommer som var overstadig beruset, forteller Frida Olsen.

– Det var mange som var veldig fulle, det var mange som var helt borte, besvimte og som bare satt der og var i sin egen verden.

I korridorene på skolen har festen vært det store temaet, ifølge elevrådsrepresentanten.

Hun sier det er et «ubehagelig drikkepress i ungdomskulturen i Narvik».

– Det er en uting og jeg liker det rett og slett ikke. Og hendelsen har gjort at jeg kommer til å bli mye mer observant på hva det er folk drikker. Jeg kommer i hvert fall ikke til å smake dersom jeg blir tilbydd alkohol uten å vite hva det er.

– Alvorlig sak

I nevnte pressemelding fra russestyret, fortelles det at festen var arrangert av dem. Videre at arrangementet var en felles tilstelning for elevene ved Narvik videregående, i samarbeid med utestedet Malmen.

Russestyret fremholder at Malmen hele tiden har opprettholdt «strenge og tydelige grenser i henhold til alkohol og alkoholservering i forbindelse med festene».

– Vi tar avstand fra salg av alkohol til mindreårige. I etterkant av denne hendelsen har Malmen gjort det klart at de ikke lenger ønsker arrangementer med mindreårige.

Føltes trygt likevel

Politiet i Narvik har nå opprettet en undersøkelsessak, for å finne ut om dette er en spesiell årsak til at kvelden utviklet seg slik den gjorde.

– Til nå er det ingenting som tyder på det. Men saken er alvorlig. Det kan være farlig å drikke så mye alkohol. Kroppen kan få alkosjokk eller at det fører til andre alvorlige konsekvenser for vedkommende.

Politiet har altså ikke mistanke om at utestedet opptrådte feil. Og ifølge elevrådsrepresentanten gjorde vaktene at kvelden ble opplevd som trygg.

– Festen føltes trygg i og med at vaktene var så rolige, sier Frida Olsen.

NRK har vært i kontakt med det aktuelle utestedet. De understreker at dette var et rusfritt arrangement, at ingen mindreårige ble skjenket inne hos de, og at de avviste ungdommene som prøvde å komme inn.