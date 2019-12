Skal frakte fersk laks 6500 km med tog fra Narvik til Kina

Årlig fraktes det cirka 200.000 tonn sjømat med jernbane fra Nord-Norge, der Narvik er knutepunktet.

Men aldri før har transporten av laks rullet på skinner helt til Kina.

Nå skal nyutviklet teknologi sørge for å holde laksen fersk når den fraktes over kontinenter.

– Dette åpner opp for en revolusjon med hensyn til hvordan vi transporterer laks, sier administrerende direktør Ola H. Strand i BluWrap, som står bak teknologien.

Kan lagre fersk laks i 30 dager

Ifølge Fiskeribladet har selskapet brukt over 100 millioner på den nye teknologien, som fordobler holdbarheten på ferske matvarer.

Selv om togtransporten fra Narvik til Kina vil ta om lag 14 dager, vil laksen fortsatt være fersk når den kommer frem, bedyrer Strand.

– Dette gir laksefileten en holdbarhet på 30 dager, og kvaliteten blir like bra som fisk man flyr inn til Kina, sier Strand.

BluWrap Ekspandér faktaboks Bluwrap har utviklet en teknologi som forlenger holdbarheten på proteiner

BluWrap-teknologien bruker en oksygenhåndteringsteknikk for å skape og vedlikeholde laks helt naturlig

Maten lagres som superkjølt (-1 grad) i en beskyttet atmosfære. Enheten er utstyrt med ulike gasser, sensorer og batterier for å sikre at forholdene er riktige under transporten

Enheten laksen lagres i, er laget av papp, og utstyrt med ulike gasser, sensorer, batteri og teknologi

Ved ankomst leses ulike verdier av, for å dokumentere forholdene

Slik kan fersk fisk transporteres praktisk talt hvor som helst i verden uten behov for is, miljøskadelig polystyren eller kostbar luftfrakt Kilde: BluWrap, Fiskeribladet

ØKER HOLDBARHET: Med BluWraps nye teknologi får laksefileten en holdbarhet på 30 dager. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Færre trailere på veiene

På ti år er eksportverdien av norsk sjømat doblet, og i disse dager passerer næringen den magiske grensa på 100 milliarder kroner. Det har aldri skjedd før.

Målet til fiskeri- og oppdrettsnæringen er å femdoble sjømatproduksjonen før 2050.

– Studier viser at dersom vi skal femdoble lakseproduksjon langs kysten, har vi ikke et veisystem som vil takle alle de nye trailerne som da vil måtte komme på veien. Med denne teknologien vil det bli betydelig færre trailere på veiene.

Togtransporten vil kunne redusere CO2-avtrykket med mer enn 80 prosent, ifølge Strand.

– Vi kan slutte å fly laksen og i stedet bruke tog, noe som betyr at det blir en betydelig reduksjon i CO2-utslippet pr. kg laks vi sender. Det vil også bli en betydelig lavere kostnad på selve transporten.

STOR VEKST: Norge eksporterer stadig mer sjømat til utlandet. Foto: Grafikk: / NRK

Har testet i to år

Lakseoppdrettsfirmaet SinkabergHansen har i over to år deltatt på flere testkjøringer med BluWrap, og har stor tro på at den nye måten å transportere laks på kan lede til flere samarbeid og kunder.

– For vår del er det veldig spennende at det tenkes nytt rundt logistikk, og med tanke på miljøperspektivet er dette veldig interessant for oss å være med på. Vi har gjort ganske mange tester av teknologien selv, men også opp mot mottakere i forskjellige land som har vært med på å vurdere resultatet, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

Første testtog går på nyåret, ifølge Jernbanemagasinet.

– Fokuset nå er å komme i gang og vise at det fungerer i Kina. Vi tror det er et betydelig volum som kan produseres og sendes ut av Norge på denne måten, sier lakseprodusenten, sier Strand i BluWrap.