Skal forske på skred i Nordland

Forskningsinstituttet NORCE skal forske på om skredene i Nordland vil bli hyppigere i framtiden. Det skal de blant annet gjøre ved å bruke satellitter.

Det opplyser NORCE i en pressemelding.

De siste dagene har det gått mange skred i Nordland.

Målet er å finne ut om den økte skredaktiviteten vi har sett de siste årene vil øke eller minke.

Klimaendringene gir både økt temperatur, nedbør og vind de fleste stedene i landet. Dette vil med stor sannsynlighet gi flere og mer ekstreme skredhendelser, skriver de i pressemeldingen.

– Skredene i Nordland er utløst av mildvær og regn som gjør at snøen blir vannmettet og ustabil. Dette fører til enorme sørpeskred som flommer over veier og gjør stor skade. Hvor høyt opp i fjellsidene den fuktige snøen når, har stor betydning for skredfaren. NORCE kan måle dette radarsatellitter, sier seniorforsker Hannah Vickers i NORCE.

Håpet deres er å identifisere hvordan skredproblemer og alvorlighetsgrad vil utvikle seg i arktiske områder frem mot 2100.

Dette er for å kunne gi innspill til myndigheter og sivilsamfunn om tiltak som bør treffes